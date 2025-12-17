“En Medellín nuestra mayor obra es la confianza”

¿Cuánto cuesta sostener la infraestructura pública y colectiva de una ciudad? Pues bien, la APP -Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas-, adscrita desde el 2012 a la Alcaldía de Medellín, es la encargada de estructurar modelos de gestión inmobiliaria para ser más eficientes en la sostenibilidad

de la infraestructura de Medellín, en búsqueda de agregar valor a los espacios públicos del distrito, dar un mejor uso a bienes inmuebles públicos, y recuperar y conservar aquellos declarados patrimonios arquitectónicos. Para lograrlo, identifica todo el inventario de activos que tiene el distrito y confecciona estrategias y alianzas público-privadas que permitan potencializar sectores, darle un uso adecuado al suelo y, por supuesto, entregarles a los habitantes los espacios que se merecen. Aquí le contamos cómo hace posible el engranaje para desarrollar acciones estratégicas del distrito. Porque en Medellín la mayor obra de la APP es la confianza al conectar inversión, cultura y ciudad.

1 | ESPACIO PÚBLICO | Agregar valor

Desde la APP se impulsan intervenciones integrales que promueven el encuentro, el esparcimiento y el aprovechamiento económico, haciendo del espacio público un territorio vivo y sostenible. Para lograrlo, implementa mecanismos técnicos, jurídicos, sociales y financieros que permiten la vinculación del sector privado como un aliado en la gestión, mantenimiento y sostenibilidad. Se destacan las activaciones en bajos de puentes e infraestructura pública y colectiva con actividades comerciales y de servicios, y el mejoramiento urbanístico. También sobresale el ARE - Área de Revitalización Económica- de Provenza (foto), en el que junto con la Corporación barrio Provenza, genera iniciativas para la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico en esta zona: se han peatonalizado y pavimentado las calles 8 y 35, habilitado más de 11.000 m² con gestión de recursos privados y regularizado acciones de convivencia entre el comercio, los visitantes, los residentes y el distrito.

2 | BIENES INMUEBLES | Interpretar espacios

La gestión de los bienes propiedad del distrito y del conglomerado público permite identificar oportunidades inmobiliarias y modelos de negocio enfocados en potenciar y maximizar su uso, generar nuevas rentas y movilizar alianzas público-privadas para garantizar su operación, mantenimiento y sostenibilidad. En este sentido, la Agencia para la Gestión del Paisaje está evaluando la iniciativa privada que busca fortalecer la infraestructura de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot con la generación de parqueaderos, comercio y servicios complementarios; avanza en la estructuración de modelos de negocio para los bienes de Fonval y el Hospital General, y desarrolla -junto al distrito-, un modelo de gestión y operación para el adecuado manejo de las plazas de mercado. Se destaca también la Cárcel Metropolitana para Sindicados (foto), que se encuentra en ejecución, siendo la primera APP de la ciudad y la primera APP carcelaria del país.

3 | PATRIMONIO | El de la historia

Prado en La Candelaria es el único barrio de la ciudad declarado como Patrimonio Arquitectónico. La APP trabaja en la zona con un enfoque renovado: revitalizar el patrimonio de la mano de propietarios e inversionistas privados, entendiendo estos bienes como motores de transformación urbana y económica. La apuesta es a una activación inmobiliaria consciente, que combina conservación, nuevos usos y sostenibilidad financiera. Ejemplo de esto, es Salón Prado, un bien fiscal y patrimonial, que abrirá como ecosistema cultural y de entretenimiento, demostrando que, con inversión privada y acompañamiento institucional, el patrimonio puede generar economía, cohesión social y nueva vida para el barrio. El distrito ha invertido más de $2.600 millones en compensaciones patrimoniales del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, para recuperar inmuebles como Casa Holguín (hoy Castillo Prado), el Ballet Folklórico de Antioquia, Casa Ángel, Casa del Poeta y Casa Roncari, y se evalúan más de 10 nuevos proyectos, que podrían sumar cerca de $14.000 millones adicionales para seguir impulsando el valor cultural, patrimonial y económico del sector.

Conozca algunos de los proyectos gestados en la APP: