“En Medellín nuestra mayor obra es la confianza”

¿Cuánto cuesta sostener la infraestructura pública y colectiva de una ciudad? Pues bien, la APP -Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas-, adscrita desde el 2012 a la Alcaldía de Medellín, es la encargada de estructurar modelos de gestión inmobiliaria para ser más eficientes en la sostenibilidad
de la infraestructura de Medellín, en búsqueda de agregar valor a los espacios públicos del distrito, dar un mejor uso a bienes inmuebles públicos, y recuperar y conservar aquellos declarados patrimonios arquitectónicos.
Para lograrlo, identifica todo el inventario de activos que tiene el distrito y confecciona estrategias y alianzas público-privadas que permitan potencializar sectores, darle un uso adecuado al suelo y, por supuesto, entregarles a los habitantes los espacios que se merecen. Aquí le contamos cómo hace posible el engranaje para desarrollar acciones estratégicas del distrito. Porque en Medellín la mayor obra de la APP es la confianza al conectar inversión, cultura y ciudad.