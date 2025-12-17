Ensamble musical: un encuentro de fútbol, música y convivencia

Esta vez la Cultura del Fútbol abrió espacio para la música. Un ensamble musical conformado por las agrupaciones instrumentales La Murga del Indigente y La Banda de los del Sur, representativas de las hinchadas de los equipos paisas, se unieron a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Antioquia en un ejercicio artístico sin precedentes.
Esta unión de sonidos, estilos y trayectorias se convirtió en una poderosa metáfora de lo que significa convivir desde la diferencia, reconocerse en el otro y compartir la ciudad desde el respeto.