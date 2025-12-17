Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Medellín fue escenario de una experiencia simbólica y profundamente significativa que unió las identidades sonoras de los equipos de fútbol con la música académica.

  • El fútbol también es diálogo, cultura y construcción colectiva. Foto: Cortesía
    El fútbol también es diálogo, cultura y construcción colectiva. Foto: Cortesía
  • Ensamble musical: un encuentro de fútbol, música y convivencia
  • Ensamble musical: un encuentro de fútbol, música y convivencia
17 de diciembre de 2025
bookmark

Esta vez la Cultura del Fútbol abrió espacio para la música. Un ensamble musical conformado por las agrupaciones instrumentales La Murga del Indigente y La Banda de los del Sur, representativas de las hinchadas de los equipos paisas, se unieron a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Antioquia en un ejercicio artístico sin precedentes.

Esta unión de sonidos, estilos y trayectorias se convirtió en una poderosa metáfora de lo que significa convivir desde la diferencia, reconocerse en el otro y compartir la ciudad desde el respeto.

Antesala al Clásico Paisa

La presentación, que se realizó el sábado pasado, fue en un momento histórico para el fútbol local: previo a la final paisa de la Copa Colombia, un acontecimiento que no se vivía desde hacía 21 años. El Clásico Paisa, que enfrenta a los dos principales equipos de Medellín: Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, volvió a poner a verdes y rojos frente a frente, con la ilusión intacta y el anhelo compartido de levantar la copa.

Antes del inicio del partido, las y los asistentes que llegaron con anticipación al estadio pudieron disfrutar de este espectáculo musical, pensado no solo como un acto artístico, sino como una experiencia pedagógica y cultural.

El ensamble fue una muestra clara de que en Medellín la Cultura del Fútbol es una realidad que se construye día a día, y que el deporte puede ser un punto de encuentro para promover mensajes de convivencia, paz y respeto, tanto dentro como fuera del estadio.

Ensamble musical: un encuentro de fútbol, música y convivencia

Un trabajo articulado

Este ejercicio artístico es también el reflejo de un trabajo articulado y sostenido entre las barras Rexixtenxia Norte y Los del Sur, y la Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, que ha apostado por estrategias innovadoras para transformar las dinámicas alrededor del fútbol, resignificar el rol de las hinchadas y fortalecer la corresponsabilidad ciudadana.

Ensamble musical: un encuentro de fútbol, música y convivencia

Compromiso colectivo

Más allá de la música, el ensamble representa un compromiso colectivo: entender que la pasión por los colores puede convivir con el respeto por la diferencia, que la fiesta del fútbol se vive mejor cuando se construye desde el diálogo y que la ciudad gana cuando sus expresiones culturales se encuentran.

Con esta presentación, ya son cuatro ensambles musicales los que se han realizado en distintos escenarios y eventos de ciudad, consolidando esta iniciativa como una apuesta cultural que trasciende el estadio y se posiciona como un símbolo de convivencia, reconciliación y construcción de paz en Medellín.

*Contenido en colaboración con la Alcaldía de Medellín