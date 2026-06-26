El domingo 21 de junio, 26.345.364 ciudadanos acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto. Esta cifra, que representa el 63,6 % del censo electoral, evidencia una participación histórica que redujo de manera significativa el abstencionismo y reforzó la legitimidad del proceso democrático.

Luego del cierre de los puestos de votación, el preconteo de los resultados se desarrolló con alta rapidez y eficiencia. En tan solo 53 minutos, el 90% de las mesas fue informado, lo que permitió que el país conociera una tendencia clara de los resultados a nivel nacional.

Sumado a esta agilidad y transparencia, el resultado oficial del escrutinio estuvo disponible en menos de dos días. Durante el proceso se registró la presencia de entidades de control como la Procuraduría y la Personería, acompañando el desarrollo de la jornada. Además, las misiones de observación electoral realizaron seguimiento técnico al proceso, contrastando la información con los canales institucionales de la Registraduría y otros medios oficiales para garantizar su verificación.

Asimismo, diversos observadores electorales han destacado el sistema colombiano como un referente por sus niveles de control, garantías y transparencia. En conjunto, la participación ciudadana, la rapidez del conteo y la supervisión institucional consolidaron una percepción de confianza en el proceso electoral y en la fortaleza de la democracia del país.

*Contenido realizado en alianza con la Registraduría.