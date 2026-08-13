Un influencer colombiano con más de 5,4 millones de seguidores en Instagram enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por promocionar una plataforma de apuestas sin autorización.
El caso no es aislado. A medida que el mercado de iGaming crece en América Latina, los reguladores de varios países están endureciendo las reglas sobre quién puede promocionar qué y bajo qué condiciones.
Colombia es uno de los países con un marco más claro al respecto. Coljuegos, la entidad que regula los juegos de suerte y azar, puso la lupa sobre los creadores de contenido y las consecuencias de cruzar la línea son cada vez más serias.