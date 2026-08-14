Cada día tomamos decisiones que impactan el ambiente. Lo que compramos, usamos y desechamos influye en la cantidad de residuos que generamos y en el aprovechamiento de los recursos disponibles. Por eso, la economía circular se convierte en una estrategia clave para construir un territorio más sostenible.

Este modelo propone un cambio de mentalidad: repensar la forma en que producimos y consumimos, reusar los productos el mayor tiempo posible y reducir desperdicios. Más que reciclar, busca conservar el valor de los recursos y optimizar la forma en cómo usamos el agua, la energía y los materiales.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá impulsa esta visión como una invitacióna que hogares, comercios, emprendimientos, industrias e instituciones se sumen a un compromiso compartido. La transición hacia la economía circular requiere la participación de todos, con acciones cotidianas que generan beneficios ambientales, sociales y económicos.