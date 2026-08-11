Colombia avanza hacía una generación plateada y longeva, lo que exige transformaciones institucionales, así como de las empresas y los mismos ciudadanos. Hace apenas unos años aparecieron las primeras señales: las tasas de natalidad se empezaron a desplomar y hoy llegan a una tasa de fecundidad de 1,0 hijos por mujer, reportó el DANE a corte del pasado 20 de marzo. Todo esto sucedió a un ritmo extremadamente acelerado y comparable con países como Japón. Mientras tanto, la esperanza de vida alcanzó los 78,1 años, según datos de la ONU. En otras palabras, en nuestro país cada vez hay más personas mayores y menos niños y jóvenes.
En el Primer Congreso Empresarial “El Futuro es Plateado”, organizado por Porvenir, empresa del Grupo Aval, la longevidad fue el eje de la conversación. El debate partió de una realidad demográfica: de acuerdo con las proyecciones oficiales, la población mayor de 50 años seguirá creciendo de manera sostenida, lo que representa retos en el sistema pensional, de salud, laboral y en las necesidades propias de este grupo poblacional.