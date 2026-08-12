El proyecto que nació como extensión de un proyecto transmedia reúne conversaciones con expertos en inteligencia artificial, educación, liderazgo, transformación digital y emprendimiento. Además, Tecnología real para personas reales es una obra que no solo piensa sobre el papel de la tecnología en el mundo, sino sobre el rol que debe tener la humanidad respecto a ella.
A lo largo de sus capítulos, la publicación aborda temas como inteligencia artificial, liderazgo, innovación, educación, comunicación, ética tecnológica y transformación digital, con el propósito de acercar estos conceptos a estudiantes, emprendedores, empresarios, servidores públicos y ciudadanos mediante un lenguaje sencillo y accesible.
Para Linares, el punto de partida fue reconocer que la inteligencia artificial dejó de ser una promesa de futuro para convertirse en una realidad presente en distintos ámbitos de la vida cotidiana. “Ya está en la educación, en la salud, en la economía, en el gobierno y en los sistemas que nos rodean. Ya no se trataba de advertir que venía una revolución tecnológica, sino de entender cómo esa transformación está ocurriendo y qué significa para las personas”, explicó.
Sin embargo, insiste en que el desafío no está en la tecnología por sí misma, sino en las decisiones que se toman alrededor de su uso. “Si la tecnología mejora la vida de las personas, representa un avance para la humanidad. Pero si se utiliza para hacer daño o para reemplazar aquello que nos hace humanos, pierde su propósito”, afirmó.