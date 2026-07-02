Joyería Inter celebra 45 años acercando el lujo internacional a Medellín

Las tendencias cambian, las marcas evolucionan y las formas de entender el lujo se transforman con el tiempo. Sin embargo, hay principios que se mantienen intactos. Para Alfredo Restrepo, fundador y gerente de Joyería Inter, esa fidelidad a ciertos valores ha sido una de las claves que ha acompañado a la compañía durante sus 45 años de historia.
Desde 1981, la empresa ha trabajado en la consolidación de una propuesta enfocada en la joyería fina, la relojería de alta gama y la representación de algunas de las marcas más importantes del sector a nivel internacional. Hoy, al llegar a su aniversario número 45, la compañía continúa proyectando nuevos retos mientras fortalece una visión que combina lujo, servicio y cercanía con sus clientes.