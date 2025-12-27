Pico y Placa Medellín

Durante el año, grandes logros transformaron la ciudad gracias al liderazgo del alcalde Diego Torres.

    Alcalde Diego Torres durante la entrega de subsidios de mejoramiento de vivienda. FOTO: Cortesía.
    Mejoramiento de la vía El Guayabo. FOTO: Cortesía.
    Placa El Ajizal. FOTO: Cortesía.
hace 5 horas
bookmark

En 2025, Itagüí se consolidó como un referente nacional de buena gestión pública y seguridad ciudadana al convertirse en bicampeón del Premio Nacional de Alta Gerencia, el máximo reconocimiento que entrega el Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, a la eficiencia y la transparencia en la administración de los recursos.

A este logro se suma la máxima calificación financiera (AAA y F1+) y el primer puesto en Desempeño Fiscal de Antioquia, según el Departamento Nacional de Planeación, reflejo de una Alcaldía responsable y rigurosa en el manejo de las finanzas públicas.

“Este premio no es de la Alcaldía, es de todos los itagüiseños que confían en una gestión que hoy es ejemplo para toda Colombia”, expresó el alcalde Diego Torres.

En este mismo camino, en materia de seguridad, la ciudad se posiciona como la más vigilada de Colombia, con 715 cámaras instaladas y 353 más en proceso, lo que permitirá superar las 1.000. Con 37 cámaras por kilómetro cuadrado, Itagüí supera ampliamente a ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla.

Estos esfuerzos se traducen en resultados concretos: una tasa de homicidios de 3,6 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas del país frente a un promedio nacional de 25,5.

Mejoramiento de la vía El Guayabo. FOTO: Cortesía.
Mejoramiento de la vía El Guayabo. FOTO: Cortesía.

Una ciudad próspera y empresarial

Ese entorno de confianza institucional y estabilidad ha permitido fortalecer una ciudad próspera y empresarial. Con una tasa de desempleo del 6,4 %, una de las más bajas del país, Itagüí ratifica su papel como capital industrial y comercial, donde funcionan cerca de 16.000 unidades productivas. La generación de oportunidades laborales también se impulsó mediante la Alianza por el Empleo, que, a través de 17 ferias, facilitó el acceso a un trabajo formal para 1.073 personas.

En educación, la llegada del Campus Aburrá Sur del Tecnológico de Antioquia marcó un hito al ofrecer educación superior pública y gratuita con 5.000 cupos bajo la modalidad de matrícula cero.

Además, la Alcaldía le ha apostado al fortalecimiento de la atención a la primera infancia, al pasar de 31 a 56 grupos de jardines públicos gratuitos para niños de 4 años, y la garantía de la alimentación diaria para cerca de 18.000 estudiantes a través del Programa de Alimentación Escolar, reconocido como uno de los mejores del país.

Placa El Ajizal. FOTO: Cortesía.
Placa El Ajizal. FOTO: Cortesía.

Itagüí por el bienestar de sus ciudadanos

El desarrollo de Itagüí también se refleja en obras, cultura y bienestar para sus habitantes. La renovación de 9 kilómetros de vías y la construcción de 14 kilómetros de nuevos andenes transformaron sectores urbanos y rurales como El Ajizal y La Santa Cruz. En deporte y recreación, la modernización de 15 parques infantiles y la renovación del tapete de 11 canchas sintéticas ampliaron los espacios para el encuentro y la actividad física.

La apuesta por la vivienda y la equidad es otro de sus fuertes. Se entregaron 228 subsidios para vivienda nueva y la realización de 148 mejoramientos de hogar. Asimismo, la cultura tuvo un impulso significativo con la inauguración del Teatro del Norte y la contratación de más de 2.000 artistas locales para las fiestas del municipio.

Por primera vez, además, el alumbrado navideño fue adquirido directamente por Itagüí, una decisión que generó ahorro y empleo local. Otra de sus inversiones fue en salud, el programa Médico en Casa llevó a 250 profesionales a recorrer los barrios y veredas, visitando a 18.672 itagüiseños y mejorando sus condiciones de vida.

De esta manera, Itagüí se distingue como una ciudad que articula infraestructura, cultura y bienestar como pilares de su desarrollo.

*Contenido realizado en alianza con la Alcaldía de Itagüí.