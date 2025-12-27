En 2025, Itagüí se consolidó como un referente nacional de buena gestión pública y seguridad ciudadana al convertirse en bicampeón del Premio Nacional de Alta Gerencia, el máximo reconocimiento que entrega el Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, a la eficiencia y la transparencia en la administración de los recursos.



A este logro se suma la máxima calificación financiera (AAA y F1+) y el primer puesto en Desempeño Fiscal de Antioquia, según el Departamento Nacional de Planeación, reflejo de una Alcaldía responsable y rigurosa en el manejo de las finanzas públicas.



“Este premio no es de la Alcaldía, es de todos los itagüiseños que confían en una gestión que hoy es ejemplo para toda Colombia”, expresó el alcalde Diego Torres.



En este mismo camino, en materia de seguridad, la ciudad se posiciona como la más vigilada de Colombia, con 715 cámaras instaladas y 353 más en proceso, lo que permitirá superar las 1.000. Con 37 cámaras por kilómetro cuadrado, Itagüí supera ampliamente a ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla.



Estos esfuerzos se traducen en resultados concretos: una tasa de homicidios de 3,6 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas del país frente a un promedio nacional de 25,5.