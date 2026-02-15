Pico y Placa Medellín

Desde hace 20 años Absorbentes de Colombia posiciona sus productos en el mercado desde la transparencia y la fabricación de alta calidad a un precio justo.

  Diego Cardona, gerente General de Absorbentes de Colombia. Foto Cortesía.
    Diego Cardona, gerente General de Absorbentes de Colombia. Foto Cortesía.
hace 1 minuto
bookmark

Absorbentes de Colombia cumple 20 años comprometida con el bienestar femenino, desde el año 2006 fabrican toallas higiénicas y protectores diarios, enfocados en la alta calidad y los precios justos. Hoy se empiezan a establecer como el mejor aliado de la mujer colombiana, y se posicionan como uno de los líderes del mercado, con marcas como d’Mujer, Angela y Mollis.

Según datos del DANE, la mayoría de las mujeres colombianas prefieren la toalla higiénica desechable como su opción para el manejo de su menstruación. Sin embargo, según la encuesta de pulso social realizada por el DANE, el 11,4% de las niñas, adolescentes y mujeres entre los 10 y 55 años que menstruaron, reportaron haber tenido dificultades económicas para gestionar su sangrado.

Cuando tomé la decisión de crear Absorbentes de Colombia, me motivó saber que iba a aportar a la necesidad de la mujer colombiana. El saber que podía hacer un producto más económico y de calidad”, expresa Diego Cardona, gerente General.

El trabajo de Absorbentes ayuda a que cada día más mujeres en Colombia accedan a una buena higiene íntima. Se trata de producir toallas higiénicas con los estándares más altos del mercado y cobrar el precio justo, lo que ofrece una mejor alternativa a la hora de comprar productos para el cuidado femenino.

Muchas de las marcas que venden toallas higiénicas en Colombia ponen su atención en la publicidad, con el objetivo de generar conceptos que vendan mucho más. Sin embargo, Absorbentes de Colombia apunta a ideas totalmente distintas, busca calidad y transparencia que se traduzca en beneficios para las mujeres.

“Me dijeron que estaba loco, que no había espacio en el mercado, pero no busqué competir con los grandes, busqué hacerlo mejor que ellos y así creé mi propio éxito”, destacó Diego Cardona.

Una compañía con consciencia ambiental

Absorbentes de Colombia cuenta con dos centros de operaciones en el país, el principal se encuentra ubicado en Rionegro, Antioquia, y su segunda planta, inaugurada hace 3 años, está en Cartagena. Cerca de 300 colaboradores laboran en ambas sedes.

Para Absorbentes es importante impactar de manera positiva a las comunidades que la rodean y a sus colaboradores, priorizando el compromiso, orden y resiliencia. De esta manera, han creado un ambiente de familia dentro de la empresa, con el objetivo de que sus colaboradores vivan y trabajen en condiciones dignas, para reflejar esto en sus hogares y en los productos que fabrican.

La cohesión entre el ser humano y el medioambiente es otro de sus estandartes. El 30% de la energía que consumen en la planta de Cartagena es producida mediante paneles solares, de igual manera, buscan adaptar la sede de Rionegro a este tipo de energía. Además, han innovado con la creación de máquinas de producción más veloces y que a su vez disminuyen el gasto energético.

De esta manera, han reducido los desperdicios en un 50% y los tiempos de fabricación un 30%, lo que aporta a la sostenibilidad del medioambiente y al ahorro de operación, que se traslada a un costo más bajo para las mujeres que consumen el producto.

Una mirada al futuro

Absorbentes apunta a seguir creciendo con el tiempo, su meta está en abarcar un mercado más grande, pero sin dejar de lado la buena calidad en sus productos y los precios justos. Así su foco es continuar brindando una mejor higiene íntima a la mujer colombiana.

Hoy 2 de cada 10 mujeres colombianas han utilizado una toalla fabricada por Absorbentes de Colombia y pueden beneficiarse por la calidad y la economía. Ese ha sido nuestro aporte y cada día llegaremos a más mujeres”, concluye Diego Cardona, gerente General.

A 20 años de su fundación, Absorbentes de Colombia demuestra que es posible construir industria nacional con propósito, generación de empleo y con los pilares de la sostenibilidad y la contribución de una salud íntima justa y de calidad de las mujeres.

*Contenido realizado en colaboración con Absorbentes de Colombia.