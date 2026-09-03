El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), en alianza con las alcaldías de Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota, desarrolla 17 proyectos estratégicos de infraestructura física. Las obras abarcan sectores como educación, cultura, espacio público, movilidad humana, conservación patrimonial, seguridad, recreación, primera infancia, conectividad ecosistémica, paisajismo y economía circular, esta última reconocida como Hecho Metropolitano en 2026. La ejecución de este paquete de proyectos contempla una inversión cercana a los $170.000 millones durante el actual cuatrienio, con recursos aportados por el Área Metropolitana y las cuatro administraciones municipales del norte metropolitano. A este balance se suman cuatro obras que el AMVA terminó y puso al servicio de las comunidades entre 2024 y 2025, luego de recibirlas en ejecución de la administración anterior. En conjunto, estas intervenciones representan una inversión superior a los $50.200 millones. Entre ellas están el Hospital San Rafael y la segunda entrada del municipio, que incluye un acceso vial y un puente sobre el río Aburrá-Medellín, en Girardota; así como el puesto de salud de El Hatillo y el puente La Estación, en Barbosa. Estas obras buscan ampliar y mejorar la infraestructura disponible para las comunidades y responder a necesidades de conectividad y acceso a servicios en el territorio.

Barbosa, renovación urbana, educativa y ambiental

En este municipio avanzan las tareas de remodelación y modernización del parque principal Simón Bolívar. Serán 3.420 metros cuadrados de espacio público con un renovado mobiliario urbano. En convenio con la Alcaldía de Barbosa y el AMVA se invierte más de $6.400 millones en esta obra de espacio público, que ya supera el 33 % de avance.

Obras en el parque principal de Barbosa. Foto: Cortesía.

También, en el mismo municipio, se adelantan obras de urbanismo (senderos y cerramientos) en la institución educativa del corregimiento El Hatillo. Asimismo, muy pronto se dará inicio a las obras de mejoramiento de las instalaciones del Parque de Las Aguas, lo que beneficiará a propios y visitantes.

Bello, infraestructura para el cuidado ambiental y la cultura

Acorde a la estrategia ‘Mi río, mis quebradas’, que se desarrolla en convenio con el Distrito de Medellín y la empresa Metro, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá adelanta la atención de dos puntos críticos en el cauce del río Aburrá-Medellín, a la altura de la desembocadura de la quebrada La García de este municipio del norte metropolitano.



Estos trabajos se enfocan en la reconstrucción de placas, muros de contención y llaves anti-socavación afectados por el afluente, al igual que en la estabilización de la autopista Regional Norte, costado occidental.

Parque de Artes y Oficios, en Bello. Foto: Cortesía.

También, en territorio bellanita la entidad continúa con la construcción del Parque de Artes y Oficios (PAO), en su primera etapa. Igualmente, en esa municipalidad, se adelantan obras de urbanismo como complemento de la intervención ya realizada a tres instituciones educativas: Federico Sierra, Atanasio Girardot y Tomás Cadavid Restrepo.

Copacabana, obras en pro del desarrollo económico, educativo y la seguridad

Por su parte, en el municipio de Copacabana, en convenio con la alcaldía municipal y el AMVA, finalizaron las obras de remodelación del parque principal Simón Bolívar. Desde el 29 de agosto sus habitantes disfrutan del renovado espacio en el que se invirtieron $9.000 millones. Asimismo, avanza la construcción de la Plaza Mercado de Copacabana. Con una inversión de $23.000 millones, el nuevo centro de abasto será piloto del proyecto de Economía Circular, declarado por la entidad como Hecho Metropolitano para 2026 en los diez territorios del Valle de Aburrá.

Construcción de Plaza de Mercado de Copacabana. Foto: Cortesía.

Entre tanto, en la I. E. José Miguel de Restrepo de esta población continúan los trabajos de urbanismo. También, iniciaron las labores de modernización y rehabilitación de 30 parques infantiles en barrios y veredas de esta localidad. Del mismo modo, se comenzará próximamente la construcción de la Estación de Policía Metropolitana del Norte del Valle de Aburrá. En este proyecto que se hará en convenio tripartito entre la alcaldía municipal, la Gobernación de Antioquia y el Área Metropolitana se invertirán $16.000 millones.

Girardota, nuevos espacios para la familia y el bienestar

En Girardota se alistan para disfrutar de lo que será el nuevo parque de La Familia, un espacio de tres hectáreas enmarcado por senderos, estancias y paisajes naturales, ubicado en las afueras del casco urbano del municipio por la antigua carretera a Barbosa. En este proyecto se invierten más de $14.600 millones. Otra de las obras priorizadas es la ampliación y adecuación del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), ya en ejecución, infraestructura que favorecerá a la primea infancia.

Obras de Parque de la Familia, en Girardota. Foto: Cortesía.