Copacabana salda una deuda histórica de 40 años con la renovación de su Parque Principal

“Qué maravilla. Esto es un sueño hecho realidad”. La frase de una ciudadana resume el sentimiento generalizado que se vivió durante la entrega de este renovado espacio público, el pasado sábado 29 de agosto de 2026.
Durante el acto de entrega, el mandatario destacó el significado histórico de la obra para el municipio: “Señores periodistas, esta noche quedará en la memoria de todos los copacabanenses”, expresó con firmeza, mientras cientos de ciudadanos se reunían a su alrededor en un lugar que fue transformado en un moderno parque pensado para el encuentro y disfrute de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Fiel a su estilo de gobernanza, la jovialidad y cercanía del alcalde con su gente se evidenció en una conexión natural: un mandatario sin escoltas, que no es amigo de los palcos o zonas VIP, que comparte a pie de calle, de cerca con su comunidad y gobernando a puertas abiertas.