Antes de la Clínica, existieron los soñadores que sentaron las bases. Era 1937, en una Medellín que crecía a ritmo vertiginoso, y un grupo de 16 egresados del Colegio San Ignacio decidió llevar su filosofía a la acción. Conformaron la Congregación Mariana de Medellín, un grupo de personas laicas que consolidaron obras sociales con la filosofía ignaciana como base. A medida que su obra daba resultados, visualizaron nuevas empresas que fueran mas allá de pensar en el cubrimiento de las necesidades básicas de la población de la región. Vieron en la población carencias en algunos servicios que podían ayudar a resolver: la falta de atención especializada en la salud cardiovascular.
Carlos Castro, director ejecutivo de la Fundación Organización VID, lo ve como un paso natural: “Estos jóvenes desde el comienzo identificaron que cuidar la salud es la forma de cuidar la vida”. Por eso en 1966 fundaron una clínica especializada en cardiología, la Clínica Cardio VID, que para 1985, hizo historia nacional con el primer trasplante de corazón en Colombia.