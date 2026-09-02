Cuando se trata de administrar el presupuesto del hogar, cada decisión cuenta. Desde llenar la despensa hasta renovar un electrodoméstico, comprar productos de aseo o elegir un dispositivo tecnológico, encontrar un precio conveniente puede marcar la diferencia. Por eso, “Ahora más que nunca, hacemos más por tu ahorro” es una estrategia que reúne oportunidades en diferentes categorías para que las personas puedan encontrar más alternativas al momento de comprar. La iniciativa contempla la reducción de precios de más de 1.300 productos, una cifra que seguirá creciendo durante la campaña.

Ahorro para distintas necesidades

Las oportunidades están presentes en categorías que hacen parte de las compras habituales como en alimentos y mercado. Por ejemplo, hay productos con descuentos de hasta 30 %, lo que permite encontrar alternativas para abastecer la despensa y hacer rendir más el presupuesto.

Foto: Cortesía.

En aseo y cuidado del hogar, también hay opciones con reducciones de hasta 35 %, mientras que en categorías como alimentos frescos como carnes frías, quesos, frutas y verduras, pescados y mariscos se pueden encontrar descuentos de hasta 40 %. El ahorro también llega a productos de mayor valor. En tecnología, hay oportunidades que permiten acceder a dispositivos con precios especiales; mientras que en electrodomésticos y hogar se encuentran alternativas pensadas para quienes buscan renovar o complementar sus espacios.

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Además, estan en descuento los productos como la ropa y el calzado, y la categoría hogar, en donde puede encontrar ropa de cama, decoración y cocina. Asimismo, la sección bazar, que destaca con juguetes, deporte, papelería y otros productos para el hogar.

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Ahorro en diferentes canales

Estas oportunidades están disponibles a través de los diferentes canales de venta de Éxito y Carulla: tiendas físicas, app, página web y Compra y Recoge. Así, cada persona puede elegir la manera que más se adapte a su rutina para consultar las opciones y hacer sus compras.



“Ahora más que nunca, hacemos más por tu ahorro” es una invitación a mirar las compras cotidianas con otros ojos: comparar, elegir y aprovechar las oportunidades disponibles para que cada peso pueda rendir un poco más.

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