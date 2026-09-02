Cuando se trata de administrar el presupuesto del hogar, cada decisión cuenta. Desde llenar la despensa hasta renovar un electrodoméstico, comprar productos de aseo o elegir un dispositivo tecnológico, encontrar un precio conveniente puede marcar la diferencia.
Por eso, “Ahora más que nunca, hacemos más por tu ahorro” es una estrategia que reúne oportunidades en diferentes categorías para que las personas puedan encontrar más alternativas al momento de comprar. La iniciativa contempla la reducción de precios de más de 1.300 productos, una cifra que seguirá creciendo durante la campaña.