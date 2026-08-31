La música, el teatro y los espectáculos familiares marcarán la programación del segundo semestre de 2026 del Teatro El Tesoro, que presentó una agenda diseñada para convocar públicos de diferentes edades y gustos artísticos, con una combinación de producciones internacionales, artistas locales y montajes especialmente pensados para la temporada de Navidad.
El escenario, ubicado en El Tesoro Parque Comercial y con capacidad para 934 espectadores, continuará apostándole a una programación diversa que incluye conciertos de jazz, blues, soul, conciertos sinfónicos, teatro musical, propuestas infantiles y eventos tradicionales de fin de año, consolidándose como uno de los espacios culturales más activos de Medellín.