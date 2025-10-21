GreenYellow desarrolló un proyecto para Coltrópicos que le permitirá exportar aguacate de la mejor calidad. Este proyecto se desarrolló en dos fases. La primera amplía la capacidad de refrigeración para la operación de aguacate Hass en fresco, mediante un sistema centralizado que utiliza amoníaco como refrigerante (bajo GWP, es decir, con muy bajo impacto en el calentamiento global comparado con otros gases) y control automático de temperatura y humedad para asegurar estabilidad y eficiencia. La segunda fase integra una línea de maduración, despulpado y ultracongelación orientada a producir pulpa y guacamole, aptos para exportación.
María Mónica Quijano, líder Comercial de GreenYellow, enfatizó: “El sistema que instalamos es completamente centralizado y funciona con amoníaco como refrigerante primario, un gas con GWP muy bajo, lo que significa que casi no calienta el planeta si se libera al ambiente. Además de ser altamente eficiente para un proceso industrial como el de Coltrópicos, asegura una cadena de frío robusta de 217 toneladas de refrigeración (TR). En GreenYellow somos el aliado energético de la industria colombiana: impulsamos a que más empresas sigan creciendo, mientras ahorran y cuidan el planeta al mismo tiempo”.