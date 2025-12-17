En el ámbito comercial del país, Flamingo se ha consolidado como un actor fundamental, trascendiendo la definición de almacén para convertirse en un cómplice de confianza para sus clientes. Sin embargo, como sucede en toda relación de largo aliento, ha tenido también sus dificultades y pruebas.
Carlos Mario Díez, presidente del Grupo Flamingo, aborda la realidad de los últimos años y reconoce que, en un momento crucial, la intención de avanzar con rapidez trajo retos que los alejaron del centro del negocio: el cliente. Un reconocimiento consciente que los llevó a redireccionar su mensaje: “Se puede volver a creer, volver a encontrarse y volver a confiar”.
Al igual que muchos negocios, factores externos como la pandemia y el subsiguiente impacto en el sector crediticio –un pilar para Flamingo– generaron un distanciamiento. A esto, le continuó la ausencia de marcas tradicionales, un menor flujo en la personalización de la atención y la limitada comodidad para gestionar los pagos.
Hoy la marca da un paso al frente para cerrar esa brecha, invitando a su público a que regrese, a que confíe en la marca que siempre los ha acompañado en diferentes etapas de su vida. “Creemos en las segundas oportunidades. Volver a enamorarse de Flamingo es recordar que juntos hemos sido cómplices de tantas historias, de tantas primeras veces”, dice Carlos Mario.