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Medellín es Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Detrás de esa denominación hay algo que puede cambiar la vida de los jóvenes: un ecosistema con herramientas para aprender, experimentar, desarrollar habilidades y convertir una inquietud en una solución.

  • Santiago, Violeta, Juan Nicolás y José Jorge son los cracks que están transformando su entorno con la inteligencia artificial. FOTOS El Colombiano
    Santiago, Violeta, Juan Nicolás y José Jorge son los cracks que están transformando su entorno con la inteligencia artificial. FOTOS El Colombiano
hace 54 minutos
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¿Qué tienen en común un estudiante que quiere aprender a programar, una joven que utiliza inteligencia artificial para crear un libro, un universitario que desarrolla una herramienta para evitar fraudes y un grupo de estudiantes que construye aplicaciones para su colegio? Más de lo que parece. Todos entendieron que la tecnología no solo se consume: también es posible crear a partir de ella.

Eso es producto de que Medellín sea un Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y ha venido fortaleciendo un ecosistema que conecta educación, conocimiento, emprendimiento, empresas, investigación y tecnología.

Cuatro maneras de empezar

Las historias que trae la revista GenZ, un experimento editorial, fruto del trabajo conjunto de las secretarías de Educación y Juventud, la Universidad Eafit y El Colombiano, son una muestra de lo que puede ocurrir cuando un joven decide explorar problemas cotidianos y pensar en soluciones. Santiago Vélez se preguntó por qué había que pagar por procesar información que una IA no necesitaba y creó OptiMate, una herramienta que busca reducirles a las empresas entre 60 % y 90 % el consumo de tokens. Violeta Betancur convirtió una experiencia personal con el miedo en Breathing the wind, un libro ilustrado que desarrolló con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

Juan Nicolás Vásquez y Sebastián Varela identificaron un problema cotidiano con los comprobantes bancarios y crearon Yesti, mientras que José Jorge Muñoz y seis estudiantes de grado 11° construyeron AI-LAB, un laboratorio de aplicaciones gratuitas para responder a necesidades de instituciones educativas públicas.

Un mundo abierto

Para un joven, acercarse a la Ciencia, Tecnología e Innovación no significa necesariamente saber desde ahora qué quiere estudiar o convertirse inmediatamente en emprendedor. Puede comenzar mucho antes: haciendo un curso, aprendiendo a programar, participando en un proyecto escolar, aprovechando espacios de experimentación, preguntando cómo funciona una tecnología o intentando resolver un problema de su entorno. Iniciativas de formación como Estud-IA buscan precisamente acercar desde el colegio conocimientos en programación, IA y habilidades digitales, con aliados tecnológicos como Amazon Web Services, Google y Oracle.

Conozca más sobre la manera como la inteligencia artificial está cambiando el presente en GenZ.

* Contenido en colaboración con Alcaldía de Medellín y Universidad Eafit.