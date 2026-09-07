¿Qué tienen en común un estudiante que quiere aprender a programar, una joven que utiliza inteligencia artificial para crear un libro, un universitario que desarrolla una herramienta para evitar fraudes y un grupo de estudiantes que construye aplicaciones para su colegio? Más de lo que parece. Todos entendieron que la tecnología no solo se consume: también es posible crear a partir de ella.
Eso es producto de que Medellín sea un Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y ha venido fortaleciendo un ecosistema que conecta educación, conocimiento, emprendimiento, empresas, investigación y tecnología.