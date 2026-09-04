El celular dejó de ser hace tiempo un dispositivo destinado únicamente a llamadas, mensajes o consultas rápidas. Para millones de personas también es cámara, herramienta de trabajo, plataforma de entretenimiento y, en muchos casos, el principal equipo para crear contenido. En Colombia, 36,8 millones de identidades de usuarios estaban activas en redes sociales a comienzos de 2025, según DataReportal.
En ese escenario, la pregunta frente a un nuevo smartphone ya no es solamente qué tan potente es, sino qué permite hacer con él. La serie OPPO Reno16 busca responder a esa pregunta con una propuesta centrada en fotografía, creación de contenido y autonomía, tres aspectos que hacen parte de la experiencia cotidiana de quienes utilizan el teléfono para mucho más que comunicarse.