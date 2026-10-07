Diana emprendió y hoy tiene un salón de belleza en Frontino

En el salón Belleza Latina, una cita para arreglarse las uñas o el cabello muchas veces termina en una conversación para desahogarse o para hablar de la vida. Para Diana Gaviria, atender a una clienta no es solo cuestión de belleza.

A los 15 años salió de Frontino con su familia hacia Bogotá, desplazada por la violencia. Allí comenzó a hacer uñas y cabello en actividades de su barrio, como concursos y eventos. Con el tiempo estudió para ser estilista integral y, hace cerca de una década, regresó a su municipio.

“A mí siempre me ha apasionado la belleza, pero también lo que transmite una mujer cuando se siente bien con ella misma. Me gusta ver cómo, con un peinado o un maquillaje, se siente más segura”.

Empezó en la sala de su casa, una manera de trabajar mientras cuidaba a sus tres hijas. Con el tiempo, sintió que podía dar un paso más. Hace unos tres años, asistió a una jornada de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en Frontino, donde recibió orientación sobre formalización y puso en marcha su inscripción.

“Al estar inscrita, no me daba temor abrir el local”. Desde entonces participa en capacitaciones; recientemente estuvo en una formación sobre herramientas digitales. “Sé que me falta, pero para lo que tenía, la verdad, sí avancé demasiado”.

En Belleza Latina ofrece cortes, tintes, rayitos, queratina, peinados, uñas, depilación con cera, maquillaje, entre otros. Trabaja sola y atiende con cita previa a niñas, jóvenes y adultos.

Sin embargo, el valor de su salón no está solo en sus servicios. También ha aprendido a manejar las distintas personalidades de quienes llegan al salón. Hay días en que una clienta necesita hablar y otros en que prefiere simplemente sentarse y arreglarse. Para ella, entender esas diferencias hace parte del oficio.

“No es solamente el servicio que brindo, sino la humanidad. Eso es lo que yo amo de lo que hago. El estar para la gente de buena manera”.

Su experiencia la comparte con otras mujeres que quieren comenzar en el mundo de la belleza. Les insiste en que no entren solo porque ven una oportunidad de ganar dinero. “Que se apasionen por lo que hacen”. Para ella, aprender una técnica requiere práctica y perseverancia.

Hoy Belleza Latina sigue siendo un negocio pequeño, atendido por Diana, pero es el resultado de algo que comenzó a construir desde muy joven. Su sueño es seguir avanzando, mejorar el espacio, modernizarlo para que sus clientas puedan sentirse cómodas y, si las condiciones se dan, contratar personal. “Nunca es tarde para emprender y para mejorar en lo que hacemos”.