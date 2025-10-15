x

Milact nació de una historia de amor y hoy deleita con sus yogures y quesos

Esta empresa de lácteos de Gómez Plata hoy alimenta con yogures y quesos a los habitantes de su región.

  • Yogures, queso cremas, mantequillas y otros derivados de la leche son algunos de los productos con los que se han posicionado en el municipio. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    Yogures, queso cremas, mantequillas y otros derivados de la leche son algunos de los productos con los que se han posicionado en el municipio. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
15 de octubre de 2025
Entre el revuelto de una legumbrería en la que ella trabajaba y él compraba, se conocieron Milena Taborda y Esteban Ruiz. Pronto empezaron a caminar juntos, a hablar cada que podían, y él comenzó a darle probadas del yogur casero que hacía. Milena vio su potencial y lo retó a que hiciera nuevos sabores: de café, de chocolate...

La amistad se convirtió en amor, pero un día Milena se quedó sin trabajo y su única opción era regresar a su pueblo natal. Esteban le pidió que no se fuera y Milena le respondió que no la dejara ir. Entonces, él dijo la frase que lo cambió todo: “hay miles y millones de yogures por vender”. Ella vio esto como un desafío, un montón de yogures esperando a que ella los vendiera.

Milena agarró un lapicero, una libreta y salió por el pueblo a ofrecerlos. Regresó con 137 mil pesos en ventas prepagadas. Él le abrió los ojos sin saber de dónde obtendrían tanta leche. Al otro día, ella consiguió 40 litros para comenzar la producción. Eso fue el 3 de octubre de 2019. Hoy necesitan 160 litros de leche diarios para hacer funcionar a Milact, una empresa láctea enfocada en la elaboración y venta de yogures, quesos, cremas y otros derivados que Esteban aprendió a hacer a medida que los clientes solicitaban.

A fuerza de gastar zapatos ofreciendo pedidos, Milena se convirtió en un personaje popular en el pueblo. Algunos la llaman Milact, como su empresa. Tras sus pasos siempre llegan los productos que han deleitado a los habitantes de su municipio. Cerca del 80% de sus ventas son en Gómez Plata.

Hace menos de dos años, Milena padeció hipertiroidismo, una afección que la descompensó, pero nunca la derrumbó. Durante ese tiempo, Esteban siguió con la producción y con la ayuda de cercanos continuaron las entregas.

Algunas cosas cambiaron, pero Milena y Esteban permanecieron juntos. Ella explica que el logo de Milact, con dos rombos unidos, es “la unión de dos fuerzas”: Esteban en la producción y ella en las ventas y la administración.

El logo fue construido en alianza con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que también les ha brindado mentorías y apoyo desde que se registraron. Milena ha aprendido a llevar la contabilidad y han participado en programas como Transfórmate para crecer. Ahora tienen el objetivo de abrir una planta de producción propia y obtener el certificado INVIMA.

“No solamente somos pareja; somos compañeros de vida, socios, emprendedores, dedicados el 100% a nuestra empresa. Esto es una vida completa acá entre los dos”, señala.

