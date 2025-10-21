x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

De un taller familiar a una empresa referente en camisería

Desde Bello, Productora Ancona confecciona cerca de 24.000 camisas al mes para la industria nacional.

  • Andrey Pérez, quien aprendió el oficio de la costura en el taller de su madre, es el rostro detrás de Productora Ancona. FOTO Julio César Herrera.
    Andrey Pérez, quien aprendió el oficio de la costura en el taller de su madre, es el rostro detrás de Productora Ancona. FOTO Julio César Herrera.
  • De un taller familiar a una empresa referente en camisería
Maria Camila López Ramírez
Maria Camila López Ramírez
hace 2 horas
bookmark

Hace 25 años, Andrey Pérez llegó con su madre y sus hermanos desde Santa Rosa de Osos a Bello. Ella, que había trabajado toda su vida en la confección, instaló en este municipio un pequeño taller. Ese espacio, pensado al comienzo como un sustento para la familia, fue la escuela donde Andrey aprendió el oficio y de la que surgiría la idea de darle forma a su propio proyecto empresarial. Con el tiempo, ese aprendizaje se consolidó en Productora Ancona, una compañía que hoy es un referente de la camisería en el departamento.

El taller mantiene el sonido constante de las máquinas que cortan, cosen y rematan las piezas. En medio del ritmo de trabajo, Andrey camina entre las operarias revisando detalles, conversando con ellas y ajustando moldes. Su cercanía con el equipo refleja una filosofía que ha guiado el crecimiento de la empresa: combinar el conocimiento técnico con el valor humano. “Nada de esto existiría sin las personas que están detrás de cada prenda”, dice.

El camino no ha sido fácil. En 2014, tras siete años de trabajo, Andrey enfrentó su primera quiebra. Reducir el equipo y rediseñar los procesos fue inevitable, pero la crisis le dejó el aprendizaje de medir la producción con rigor y enfocar los procesos en la eficiencia. Con esa disciplina, Productora Ancona consolidó alianzas con marcas nacionales y perfeccionó un sistema de producción que hoy es reconocido en el sector textil.

De un taller familiar a una empresa referente en camisería

Aunque hoy la mano de obra en confección es cada vez más escasa, en Productora Ancona el 95 % del equipo son mujeres, muchas de ellas madres cabeza de hogar. Para Andrey, una de las mayores satisfacciones es poder ofrecerles empleo formal y digno en un oficio exigente, pero también gratificante.

En este recorrido, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha sido un aliado fundamental. Gracias a su acompañamiento, la empresa ha participado en Colombiatex, recibido asesorías de expertos internacionales y ha podido explorar mercados en Ecuador y México. También impulsó la creación de una escuela de formación en Bello para nuevas operarias, en alianza con el SENA, Cotrafa y la Universidad Marco Fidel Suárez. “La Cámara nos ha ayudado a organizarnos, a abrir puertas y a pensar en internacionalización”, afirma el empresario.

Hoy, con cerca de 24.000 camisas producidas cada mes, Andrey mira hacia adelante con la misma convicción con la que empezó: hacer de Productora Ancona una empresa que combine calidad, eficiencia y oportunidades para quienes la sostienen.

Temas recomendados

Bello
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida