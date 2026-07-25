Charcos, bosques y turismo gastronómico: la ruta de los nuevos destinos que ofrece el Oriente antioqueño

Hace apenas dos décadas, hablar del Oriente antioqueño como destino turístico significaba pensar casi exclusivamente en Guatapé, la Piedra del Peñol y el inmenso espejo de agua que rodea ambos municipios.
Hoy el panorama es muy distinto. Según la Cámara de Comercio del Oriente, a la fecha, el turismo representa el 17,8% de toda la estructura empresarial de la subregión, lo que lo convierte en el segundo sector económico más importante.
Ese crecimiento también se evidencia en la creación de empresas, pues entre 2021 y 2025, el tejido empresarial del Oriente registró un incremento promedio anual del 6,85%, una cifra superior al crecimiento de Antioquia (4,7%) y muy por encima del promedio nacional, que fue de 2,6%.
El Oriente antioqueño, según estimaciones de las autoridades, recibe varios millones de visitantes al año, concentrados especialmente durante Semana Santa, las vacaciones de mitad y final de año, y los puentes festivos.
Solo Guatapé supera ampliamente los tres millones de visitantes anuales, mientras municipios que hace pocos años eran prácticamente desconocidos para el turismo empiezan a figurar en los mapas nacionales e internacionales gracias a sus ríos cristalinos, cascadas, reservas naturales y una oferta cada vez más especializada.
La cercanía con Medellín, la presencia del aeropuerto internacional José María Córdova y una red vial que ha mejorado considerablemente en los últimos años han convertido al Oriente en una región donde es posible desayunar en la capital antioqueña, almorzar junto a un río de aguas verdes y terminar el día hospedado en un hotel boutique rodeado del bosque.
Pero detrás del auge turístico hay una transformación silenciosa: el visitante ya no busca únicamente tomarse una fotografía en la Piedra del Peñol. Hoy quiere recorrer senderos ecológicos, conocer productores locales, descubrir cascadas escondidas, practicar deportes extremos, probar cocina de autor o dormir en alojamientos inmersos en la naturaleza.