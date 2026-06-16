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Vozinha confesó las razones de sus lágrimas luego de empatar ante España: “mi madre no pudo estar por culpa del visado”

El arquero de Cabo Verde confesó el drama vivido tras intentar llevar a su madre a Estados Unidos para que lo acompañara en los partidos del Mundial.

  • Vozinha, de 40 años, se quedará sin club a partir del 1 de julio de 2026. Aún así, ya quedó como una de las figuras del Mundial por su actuación ante España. Foto: Getty Images
    Vozinha, de 40 años, se quedará sin club a partir del 1 de julio de 2026. Aún así, ya quedó como una de las figuras del Mundial por su actuación ante España. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Una de las sorpresas del Mundial fue el empate 0-0 entre España y Cabo Verde en la apertura del grupo H. Entre sus héroes está el arquero Vozinha que reveló luego del encuentro el motivo por el cual rompió en llanto una vez escuchó el silbatazo final.

Al equipo caboverdiano el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo le tenía preparado un debut ante España, una selección campeona del mundo que por su historia y su presente como última ganadora de la Eurocopa la ponía como la gran favorita en su debut.

Lea también: ¡La gran sorpresa del Mundial! España empató 0-0 contra Cabo Verde en su debut mundialista

Los pronósticos marcaban una victoria, quizás contundente, de La Roja, sin embargo, pasaron los minutos y pese a una posesión del 76 % y tras 27 tiros totales al arco, el marcador nunca se abrió.

El primer punto de Cabo Verde en los mundiales tuvo un protagonista. El arquero Vozinha, de 40 años, tuvo 7 atajadas ante los españoles y salió con la valla invicta luego de los 90 minutos. El guardameta que tras el 1 de julio quedará sin club, fue elegido el jugador del partido y señalado como el responsable de que La Roja no se llevara los 3 puntos.

Más allá de su desempeño en la cancha, Josimar José Évora Dias, nombre de pila del portero de los caboverdianos, se ganó el corazón de los aficionados luego de que, al escuchar el silbato final, rompiera en llanto frente a todos.

Sobre esas lágrimas fue consultado en la zona mixta del estadio Mercedes Benz de Atlanta, lugar donde se concretó la hazaña ante los ibéricos. “Lloré porque crecí con mis abuelos y, lamentablemente, no están aquí; fallecieron hace unos años”, explicó el arquero.

La confesión sobre sus lágrimas siguió. “Lloré porque mi madre no pudo estar aquí debido a la visa. Debido al dinero que teníamos que pagar. Me hubiera gustado que ella estuviera acá, pero aún así estoy feliz”, destacó Josimar.

Cabe resaltar que debido a las políticas migratorias impuestas por Donald Trump, el país africano se encuentra en una lista de naciones donde sus ciudadanos, para obtener una visa a Estados Unidos, deben de pagar una fianza migratoria que oscila desde los 5.000 dólares hasta los 15.000 dólares. Este monto es para las autoridades estadounidenses una garantía de que las personas provenientes de este territorio no se van a quedar en el país norteamericano más del tiempo autorizado.

La Selección de Cabo Verde, que representa a un archipiélago de 500.000 habitantes, jugará su segundo partido en la Copa del Mundo ante otro campeón, Uruguay. En caso de conseguir una victoria, los africanos podrían estar asegurándose un lugar entre los mejores terceros del torneo y por ende, su paso a los dieciseisavos de final.

Siga leyendo: ¿Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que frustró a España y se volvió viral?

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