Así cayó en el aeropuerto El Dorado alias Alex, señalado enlace del Cartel de Sinaloa

La Policía capturó en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá a Jorge Espinoza Peña, alias “Alex”, señalado como presunto enlace financiero y logístico del Cártel de Sinaloa y requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico internacional de fentanilo.

La operación fue desarrollada de manera conjunta entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), la Fiscalía y el FBI, en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición emitida por la Corte Distrital del Distrito Este de Nueva York en septiembre de 2025.

Exclusivo | Regresó a Colombia este narco del Cartel de Medellín que ya pagó su pena

De acuerdo con las autoridades, alias “Alex” cumplía un rol clave dentro de la estructura criminal al encargarse de facilitar el flujo de recursos y la logística necesaria para la distribución de drogas sintéticas, especialmente fentanilo, hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Estas funciones lo ubicaban como un eslabón estratégico en la cadena de comercialización del estupefaciente, cuyos recursos eran posteriormente reinvertidos para fortalecer las operaciones del Cártel de Sinaloa y ampliar su capacidad de expansión.

Las investigaciones señalan además que su llegada a Colombia habría tenido como objetivo evadir los controles judiciales en México, específicamente en el estado de Sinaloa, donde tenía mayor exposición, y al mismo tiempo establecer contactos con redes criminales locales para potenciar rutas de tráfico de drogas sintéticas en la región.

No se pierda: El “club” de los extraditados que podrían morir de viejos en USA

Este movimiento refuerza las hipótesis de cooperación entre organizaciones narcotraficantes internacionales y estructuras criminales en el país.

Tras su captura, Espinoza Peña quedó a disposición de las autoridades colombianas mientras avanza el proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde deberá responder por los cargos de concierto para delinquir y tráfico de sustancias ilícitas.