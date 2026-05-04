x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Así cayó en el aeropuerto El Dorado alias Alex, señalado enlace del Cartel de Sinaloa

El capturado es requerido por la Corte del Distrito Este de Nueva York desde septiembre de 2025.

  • Alias Alex será extraditado a Estados Unidos. Foto: Dijín
    Alias Alex será extraditado a Estados Unidos. Foto: Dijín
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La Policía capturó en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá a Jorge Espinoza Peña, alias “Alex”, señalado como presunto enlace financiero y logístico del Cártel de Sinaloa y requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico internacional de fentanilo.

La operación fue desarrollada de manera conjunta entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), la Fiscalía y el FBI, en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición emitida por la Corte Distrital del Distrito Este de Nueva York en septiembre de 2025.

Exclusivo | Regresó a Colombia este narco del Cartel de Medellín que ya pagó su pena

De acuerdo con las autoridades, alias “Alex” cumplía un rol clave dentro de la estructura criminal al encargarse de facilitar el flujo de recursos y la logística necesaria para la distribución de drogas sintéticas, especialmente fentanilo, hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Estas funciones lo ubicaban como un eslabón estratégico en la cadena de comercialización del estupefaciente, cuyos recursos eran posteriormente reinvertidos para fortalecer las operaciones del Cártel de Sinaloa y ampliar su capacidad de expansión.

Las investigaciones señalan además que su llegada a Colombia habría tenido como objetivo evadir los controles judiciales en México, específicamente en el estado de Sinaloa, donde tenía mayor exposición, y al mismo tiempo establecer contactos con redes criminales locales para potenciar rutas de tráfico de drogas sintéticas en la región.

No se pierda: El “club” de los extraditados que podrían morir de viejos en USA

Este movimiento refuerza las hipótesis de cooperación entre organizaciones narcotraficantes internacionales y estructuras criminales en el país.

Tras su captura, Espinoza Peña quedó a disposición de las autoridades colombianas mientras avanza el proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde deberá responder por los cargos de concierto para delinquir y tráfico de sustancias ilícitas.

El encierro de “Simón Trinidad”

Otro miembro de ese “club de extraditados” veteranos fue noticia la semana pasada: Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, antiguo integrante del Secretariado de las Farc, más conocido como “Simón Trinidad”.

Su alias regresó a la luz pública por cuenta de un error de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que el 29 de abril lo designó como víctima en el expediente que investiga el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica.

Incluso el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre esa designación en un trino: “La historia desconocida de personas como ‘Simón Trinidad’ e ‘Iván Márquez’ consiste en que también fueron víctimas. Sufrieron con sus familias la persecución y el genocidio sobre la Unión Patriótica, con 5.038 militantes desarmados y asesinados por una alianza entre militares, extrema derecha y los peores narcotraficantes de entonces”.

No se pierda: ¿Se embolató la extradición de Zulma Guzmán? Gobierno confirma que no regresaría a Colombia en 2026

Agregó que “la reacción de muchos perseguidos fue tomar las armas. Y es ahí donde aparecen las historias de ‘Simón Trinidad’, preso en EE.UU. sin que ningún gobernante de EE.UU. haya decidido amnistiarlo a pesar de ser un firmante de paz”.

Sin embargo, al día siguiente la JEP expidió un comunicado que reversó la decisión, atribuyéndola a “una equivocación humana” que mezcló dos archivos, por lo que Juvenal Palmera ya no está en la lista de víctimas.

“Simón Trinidad” es responsable de masacres, atentados terroristas, extorsiones, narcotráfico, tomas guerrilleras y otros horrores documentados en los 90. Fue capturado en Ecuador en 2004 y extraditado a EE.UU., donde lo condenaron a 60 años de cárcel por el secuestro de tres contratistas militares estadounidenses. A la fecha, ha pagado 22 años, ni siquiera la mitad de la sentencia.

Lea también: Caso Zulma Guzmán: Fiscalía cita a Juan de Bedout por casos de otras mujeres envenenadas con talio

En múltiples oportunidades sus deudos y los negociadores de las Farc solicitaron su repatriación, sin éxito. Hoy tiene 75 años de edad y lo más probable es que el final de sus días lo sorprenda en la celda extranjera.

Temas recomendados

Narcotráfico
Fiscalía General de la Nación
Policía
Corte Suprema de Justicia
Drogas
Lucha contra las drogas
Cartel de Sinaloa
Cartel
Redes criminales
crimen
Antioquia
Medellín
Atlántico
Bogotá
Pedro Sánchez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos