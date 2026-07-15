Video | Messi llevó “la valija” a la final del Mundial: así vivió la colonia argentina el duelo ante Inglaterra en Medellín

“Daaaaale, acabalo sha”, gritó, medio desesperado, Franco Aguirre, un argentino que, desde hace un par de años, vive moviéndose entre Medellín y Buenos Aires, cuando la imagen de Ismail Elfath, el árbitro del partido Argentina-Inglaterra, apareció en el televisor. Era la tarde del miércoles. Franco, quien trabaja como asesor de proyectos de investigación académica en medicina, estaba sentando, junto a un par de amigos, en la mesa más cercana al mural de Diego Maradona y Lionel Messi que hay en el restaurante El Quilombo, ubicado en la Calle de La Buena Mesa de Envigado. El cronómetro indicaban que iban más de 11 minutos de reposición. Los árbitros dieron 9. Por eso Franco, con su acento porteño, gritaba que terminaran el partido. Querían ver a...