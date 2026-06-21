La Selección Argentina apela a la experiencia frente a Austria, ¿a qué hora juegan?

Thiago Almada, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Cristian Romero, Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico y Lionel Messi. De esos jugadores, diez fueron titulares en el partido de Argentina contra Argelia del martes pasado, donde se impusieron 3-0 con triplete de Lionel Messi, que lo ratificó como goleador de esta edición del torneo. De los inicialistas de ese encuentro, el único que no estuvo en 2022 fue el lateral izquierdo Facundo Medina.

Eso habla de la confianza que tiene Scaloni en su base; pero también de que, hasta el momento, Argentina no ha tenido un gran recambio generacional como el de otras favoritas. Solo por poner un par de ejemplos: el seleccionado de España, vigente campeón de la Eurocopa, tiene una plantilla más joven: los 26 elegidos por Luis de la Fuente promedian los 26,8 años. Entretanto, el seleccionado de Inglaterra promedia los 27,3 años de edad; mientras que el equipo de Francia, que fue el otro finalista de la Copa del Mundo de Qatar, tiene una plantilla cuya edad general está en 27,1 años.

¿La experiencia pesa para ganar un Mundial?

Para ganar un Mundial deben pasar muchas cosas. No solo depende de tener buenos jugadores. También es necesario que la mayoría lleguen en un buen rendimiento, tanto deportivo, como físico y mental. Este último factor pesa mucho. Para sobrellevar la presión que conllevan los partidos, las selecciones necesitan futbolistas con experiencia. Argentina tiene eso de sobra. Es, junto a Francia, la única Selección que posee en su nómina jugadores que ya saben lo que es ganar el torneo.

Por eso generan tanta expectativa. Este lunes, los argentinos tienen la obligación de ratificar su favoritismo y el buen rendimiento mostrado contra Argelia en el duelo ante la Selección de Austria, válido por la segunda fecha del Grupo J, que se juega, desde las 12:00 del día de Colombia, en el estadio de Dallas, Texas. Los argentinos, que buscan convertirse en la primera selección que logre retener el título mundial desde que lo logró Brasil en las ediciones de 1958 y 1962, contarán con casi todas sus figuras para el duelo ante los austriacos. El único inicialista frente a Argelia, que no estará contra el equipo europeo, será Gonzalo Montiel, quien durante la semana sufrió una distensión en el cuádriceps de la pierna izquierda y quedó descartado para disputar el juego por la segunda fecha, donde los suramericanos esperan ratificar su cupo a los dieciseisavos de final del Mundial.

Al frente tendrán a un rival que llega con el mismo objetivo. Austria venció, en su primera salida en Norteamérica, 3-1 al equipo nacional de Jordania. Los austriacos, que regresaron a una Copa del Mundo después de 28 años –estuvieron en Francia 1998–, esperan superar la primera fase después de 44 años.

La última vez que lo consiguieron fue en España 1982, cuando avanzaron hasta la segunda fase. Sin embargo, para intentar emular los resultados obtenidos en Suiza 1954, donde terminaron terceros, o en Italia 1934, cuando fueron cuartos, necesitan acabar con el invicto de 7 partidos que tiene Argentina en mundiales. La última vez que el equipo gaucho perdió fue el 22 de noviembre de 2022, en el debut en Qatar, contra Arabia Saudita (1-2).