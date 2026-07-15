Video | Locura en Buenos Aires: así celebran los argentinos el paso a la final del Mundial “Por Malvinas, por El Diego, por la última de Leo”

Cuando Lautaro Martínez marcó el 2-1 en el minuto 90+2, Buenos Aires estalló. Cientos de miles de argentinos salieron a las calles entre banderas, cantos y bocinazos para celebrar el triunfo ante Inglaterra en una semifinal del Mundial cargada de simbolismo.
La procesión hacia el emblemático Obelisco, epicentro de festejos en el centro de la capital argentina, comenzó inmediatamente después del pitazo final. “¡El que no salta es un inglés!”, cantaban y saltaban todos al unísono.
El partido estaba cargado de simbolismo. Argentina y el Reino Unido libraron en 1982 la guerra de las Malvinas, cuya soberanía reclama Buenos Aires, y cuatro años después Diego Maradona eliminó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México con dos goles que quedaron para la historia: la polémica “Mano de Dios” y el célebre “Gol del Siglo”.