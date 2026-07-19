Este es el pronóstico del clima para la sede de la final Argentina vs. España, ¿qué pasará con el humo?

Este domingo se definirá en el New York New Jersey Stadium quién se queda con la anhelada Copa del Mundo. Para este partido, que ha estado antecedido de varias alertas ambientales, ya hay un pronóstico alentador para que el partido y el show de clausura y del entretiempo se lleven con normalidad.

Según los pronósticos locales y de las diferentes aplicaciones del clima, para la hora de la final se espera una tarde cálida con termómetros marcando entre 27 °C y 28 °C. Con esto se prevé que la final se desarrolle en medio de un ambiente veraniego y mayormente soleado, con algunos intervalos de nubes y una posible bruma leve residual.

En cuanto a la humedad, esta será relativamente baja, estando entre el 40 % y el 45 %. Asimismo, el viento soplará desde el noroeste con ráfagas de entre 30 y 40 km/h, lo cual ayudará a suavizar el calor sobre el césped. Se descarta la posibilidad de lluvia durante el desarrollo del encuentro.

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Esto último es importante, ya que la final y todas las ceremonias se llevarán a cabo en un estadio a cielo abierto. Además, la previa del partido estuvo marcada por alertas de tormentas fuertes, actividad eléctrica y peligro de inundaciones, con acumulaciones de lluvia estimadas entre 75 y 100 mm. Esto sucedió el sábado, 18 de julio, cambiando el cronograma de las dos selecciones.