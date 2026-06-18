Prográmese | Estos son los duelos de este jueves 18 de junio en el Mundial de Norteamérica

Tras el final de la primera jornada de la fase de grupos, las emociones del Mundial de Norteamérica siguen creciendo y este jueves arranca la segunda fecha, que tiene cuatro partidos emocionantes.

La jornada tendrá en acción a las selecciones de los grupos A y B del Mundial, que son liderados por México y Corea del Sur. Los que comparten liderato del Grupo A se miden en el duelo más atractivo de su fase; mientras que en el B todos están empatados y, por ello, una victoria en la segunda fecha perfilaría a los primeros clasificados a la siguiente fase del Mundial.

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Los duelos del día arrancan temprano; a las 11:00 a.m. se medirán las selecciones de Chequia y Sudáfrica, en Atlanta, duelo que tendrá transmisión por Directv, a través de DGO y por DAZN.

Luego, a las 2:00 de la tarde, el turno será para Suiza y Bosnia y Herzegovina, desde Los Ángeles, y este duelo tendrá transmisión para el país a través de Caracol, RCN, Disney + y Directv con DGO y por DAZN.

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Posteriormente, desde las 5:00 de la tarde, las emociones llegarán a Vancouver, Canadá, para el partido entre los anfitriones y Catar. Ese compromiso se podrá ver en Colombia a través de la señal de DirecTV con DGO y por DAZN.