¿La última obra de Messi o el primer gran sueño de Yamal?

La final de este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá entre España y Argentina tiene mucha miga, pero sin duda destaca el duelo entre el argentino Leo Messi, que afronta probablemente la última oportunidad de conducir a Argentina hacia otra estrella mundialista, y un Lamine Yamal que disputa, con apenas 19 años, su primer Mundial de una carrera que apunta a marcar una época.
Sin duda, este último partido del Mundial 2026, esta gran final, trasciende lo deportivo y simboliza el relevo entre dos generaciones separadas por el gran charco, pero unidas por un mismo origen futbolístico: La Masia del FC Barcelona.,