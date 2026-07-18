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La inteligencia artificial predijo el marcador de la final entre España y Argentina, ¿quién ganará el Mundial 2026?

El análisis de cinco de los principales modelos de inteligencia artificial del mercado arrojó una paridad matemática casi extrema, pero con una leve ventaja sobre uno de los equipos. ¿Le atinará? Conozca los resultados.

  • El esperado enfrentamiento de este domingo entre la España de Luis de la Fuente y la Argentina de Lionel Messi no solo paraliza a la afición en las calles de Barcelona o Buenos Aires, sino que también desafía las métricas predictivas. FOTO: Tomada de redes sociales @SEFutbol y @AFASeleccionEN
    El esperado enfrentamiento de este domingo entre la España de Luis de la Fuente y la Argentina de Lionel Messi no solo paraliza a la afición en las calles de Barcelona o Buenos Aires, sino que también desafía las métricas predictivas. FOTO: Tomada de redes sociales @SEFutbol y @AFASeleccionEN
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 30 minutos
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El MetLife Stadium de Nueva Jersey se prepara este domingo 19 de julio (2:00 p.m. hora Colombia) para albergar una final inédita. El choque por el título del Mundial de Norteamérica 2026 entre España y Argentina paraliza al planeta, impulsado por el atractivo duelo generacional entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

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Mientras la Fifa diseña un inédito espectáculo de entretiempo al estilo Super Bowl que extenderá el descanso a 30 minutos, y ciudades como Barcelona instalan pantallas gigantes ante la alta expectación, la tecnología dicta su propia sentencia sobre el césped norteamericano.

EL COLOMBIANO consultó a cinco de los principales modelos de inteligencia artificial actuales —ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot y Grok— para calcular las probabilidades matemáticas de cada finalista. El veredicto de los datos muestra un escenario de paridad absoluta, aunque con una sutil inclinación hacia el bando europeo.

La muralla de La Roja seduce a los datos

Tres de los cinco motores de computación analizados se decantan por el éxito del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, fundamentando su decisión en el balance táctico y la resistencia en la zaga.

ChatGPT otorga a España un 55% de probabilidades de victoria frente al 45% de Argentina, con un marcador de 2-1. La plataforma resalta el sólido recorrido de los europeos durante el torneo, su fortaleza defensiva en las fases de eliminación directa y el balance estratégico entre la juventud de sus figuras y la experiencia de sus veteranos.

Por una línea similar opta Gemini, que le concede a España un 52% de opciones de campeonar, dejando a la albiceleste con un 48%, también con un 2-1. Este modelo identifica la solidez defensiva española como el factor diferencial del encuentro, aunque matiza que la experiencia argentina en citas definitivas equilibra la balanza.

Claude es la herramienta que exhibe mayor contundencia en favor de los ibéricos. Apoyado en modelos estadísticos y cuotas de casas de apuestas, eleva las opciones de España al 56%, reduciendo las de Argentina al 44%, con un global de 2-0. Su diagnóstico reitera la consistencia de la retaguardia de La Roja y advierte que la selección sudamericana depende en exceso de Messi para romper ese bloque, si bien reconoce que el ataque argentino posee mayor efectividad goleadora.

La jerarquía competitiva argentina cotiza en la puja

Por otro lado, los dos sistemas restantes priorizan el peso de la historia reciente de Argentina y el factor psicológico para inclinar la balanza hacia el vigente campeón.

Copilot rompe la tendencia al concederle a Argentina un 55% de probabilidades de triunfo con un 2-1. El sistema sostiene que la escuadra albiceleste posee una superior jerarquía competitiva, acumulando mayor experiencia en finales de alta tensión y una notable capacidad para resolver partidos complejos definidos por los detalles mínimos.

Grok, desarrollado por xAI, coincide de manera exacta con dicho diagnóstico. El asistente le adjudica un idéntico 55% de opciones a Argentina bajo argumentos homólogos, ponderando el oficio y el carácter del plantel en escenarios límite. Su marcador es de 2-1.

Un veredicto definido por los detalles

Al promediar las cinco predicciones analizadas por este diario, la media matemática otorga a España un 52% de probabilidades de levantar la copa frente al 48% de Argentina. Una brecha de apenas cuatro puntos que ratifica la paridad del compromiso.

El consenso de las inteligencias favorece levemente a La Roja, es decir, a España, pero los mismos algoritmos advierten sobre la imposibilidad de la certeza absoluta: el destino final podría definirse en los 90 minutos, la prórroga o los penaltis.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Cuál es el promedio de probabilidad de victoria de España y Argentina según las IA analizadas?
Al promediar las predicciones de los cinco modelos consultados (ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot y Grok), España lidera con un 52% de probabilidades de victoria, frente a un 48% de Argentina. Esto refleja un escenario de paridad técnica con una ventaja mínima para el equipo europeo.
¿Qué herramientas de inteligencia artificial predicen que España ganará el Mundial 2026?
Las inteligencias artificiales que sitúan a España como la favorita para levantar la copa son ChatGPT (55%), Claude (56%) y Gemini (52%). Estos tres modelos fundamentan su pronóstico principalmente en el equilibrio estratégico de su plantilla y en su consistencia en la zaga.
¿Qué plataformas de IA dan como ganadora a la selección de Argentina y bajo qué argumentos?
Las herramientas Copilot y Grok coinciden al otorgarle a Argentina un 55% de probabilidades de triunfo. Ambas plataformas basan su análisis en factores cualitativos como la jerarquía competitiva de la albiceleste, su experiencia en finales de alta tensión y su capacidad para resolver partidos definidos por detalles mínimos.
¿Cuánto tiempo durará el espectáculo del descanso de la final y qué artistas se presentarán?
El espectáculo de entretiempo, diseñado al estilo de la Super Bowl, tendrá una duración cercana a los 30 minutos, extendiendo el descanso habitual del partido. Sin embargo, el texto de la noticia no menciona qué artistas, músicos o agrupaciones participarán en el evento organizado por la Fifa.

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