La inspiradora historia de Molly: viajó a México para entregarle sus “pulseras de la suerte” a James Rodríguez y Selección Colombia

Molly temblaba, pero de emoción. En su silla de ruedas, vistiendo la camiseta de la Selección Colombia y la sudadera roja del Valle del Cauca, departamento donde nació, la niña no paraba de sonreír mientras observaba detenidamente a James Rodríguez.

Luego, de una bolsita negra que llevaba en sus manos, la menor sacó una manilla con los colores amarillo, azul y rojo y se la entregó, en plena concentración del combinado patrio en México, al capitán de la Tricolor. Sueño cumplido.

Molly convive con una parálisis cerebral y sufre de convulsiones, pero esto no ha sido impedimento para seguir luchando, con la ayuda de sus seres queridos, por lograr lo que se propone.

Gracias a la habilidad que posee en sus manos, empezó a fabricar pulseras “de la buena suerte”, como ella misma expresa, para cada jugador e integrante del cuerpo técnico de la Selección presentes en la Copa Mundo.

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Su historia de resiliencia es tan inspiradora que tocó el corazón de la Tricolor en Guadalajara, México, donde fue recibida por el propio James Rodríguez.

Hace cuatro días, y tras el debut victorioso del onceno que dirige Néstor Lorenzo ante Uzbekistán (3-1), el padre de Molly, Jairo Bustamante, le dio la gran noticia a su hija: viajarían a Norteamérica para que ella misma le entregara a Rodríguez los amuletos que diseña.

Este lunes, tras su arribo a suelo azteca, Molly materializó su anhelo. James, conmovido, se colocó de inmediato la pulsera en su mano derecha tras fundirse en un emotivo abrazo con la vallecaucana. “Es un gusto conocerte”, le dijo el ‘10’.

“Es para la buena suerte, para que ganen la final”, le expresó Molly al entregarle el detalle para él y el resto de sus compañeros. “Me siento muy feliz por cumplir mis sueños”, agregó la menor.