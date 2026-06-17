El trono de Klose tambalea ante la batalla goleadora de Messi, Mbappé y Kane en el Mundial 2026

Como se presagiaba ante el aumento de selecciones participantes (48) y la cantidad de partidos (104), el Mundial de Norteamérica 2026 permitirá que varios récords sean igualados y batidos luego de muchos años de vigencia en el fútbol. El primero de ellos es el de máximo goleador histórico, que empezó a tambalear muy temprano gracias a las actuaciones del argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé, quienes en el primer partido con sus selecciones en la actual edición del certamen marcaron triplete y doblete, respectivamente. El gaucho lo hizo en el triunfo 3-0 sobre Argelia y, el galo, en el 3-1 ante Senegal el martes 16 de junio. Lea aquí: Messi explicó sus lágrimas después de su primer gol en el Mundial: “Pasé unos días difíciles” Messi, que acude a su sexta Copa del Mundo y está próximo a cumplir los 39 años (24 de junio), alcanzó al alemán Miroslav Klose, quien contabilizó 16 goles en cuatro mundiales (Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). El atacante teutón logró un hat-trick y tres dobletes para edificar su cifra. Todos sus tantos fueron en jugadas, especialmente definiciones de cabeza, y ninguno desde el punto penal.

El próximo lunes (22 de junio), ante Austria, La Pulga podría tomar la delantera en este ranking. Un triplete y tres dobletes hacen parte de su cosecha frente a las redes contrarias, en las que ha festejado 16 veces, aunque nunca ha reclamado el trofeo de máximo artillero en una sola edición de los mundiales.

¿Cómo es el asedio de Mbappé?

El argentino tiene un perseguidor que también inició iluminado en la cita norteamericana: Mbappé. A sus 27 años de edad y en su tercer Mundial, Kylian ya suma 14 dianas y seguramente buscará hacer historia bien sea en el actual torneo o en los siguientes, pues a diferencia de Messi aún tiene vigencia para dos copas más. Cuatro dobletes y un hat-trick —este último en la final de 2022 en Catar ante Argentina, donde fue Bota de Oro con 8 tantos— dan cuenta de su poderío goleador.

De los futbolistas más efectivos en la historia de la Copa Mundo de la Fifa de mayores, en la que también aparecen el brasileño Ronaldo Nazário con 15 festejos, el alemán Gerd Müller (14), el francés Just Fontaine (13), el brasileño Pelé (12), el húngaro Sándor Kocsis (11) y el alemán Jürgen Klinsmann (11), aparte de Messi y Mbappé, el otro que está vigente es el inglés Harry Kane (10), quien asiste a su tercer Mundial consecutivo. Este miércoles hizo doblete en el triunfo 4-2 ante Croacia e igualó a Gary Lineker. La puede interesar: ¿Qué tienen en común Kylian Mbappé, James Rodríguez y Harry Kane en el Mundial de Norteamérica?, acá le contamos Si el goleador del Bayern Múnich mantiene su cuota anotadora como lo hizo con su club en la temporada que acaba de finalizar, es otro nombre a tener en cuenta. Por su parte, el noruego Erling Haaland, quien a sus 25 años está debutando en los mundiales, inició con doblete en el 4-1 frente a Irán y en el futuro puede entrar en este selecto grupo de artilleros. El mejor promedio de gol en las citas orbitales lo tiene el húngaro Sándor Kocsis (2.20), luego de marcar 11 dianas en 5 partidos en la edición de Suiza 1954. Lo sigue el francés Just Fontaine (2.17) con 13 anotaciones en 6 juegos en Suecia 1958.

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