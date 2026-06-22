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Lionel Messi demostró su admiración por Rafael Nadal: “Me identifico con él”

El astro argentino del fútbol, Lionel Messi, habló en la previa del partido contra Austria por la Copa Mundial de la FIFA y afirmó que ve la serie de Rafa Nadal en Netflix, asegurando que le recuerda a el mismo

  • Rafa Nadal y Lionel Messi intercambiaron elogios. FOTO: Instagram RafaelNadal y lionelmessi
    Rafa Nadal y Lionel Messi intercambiaron elogios. FOTO: Instagram RafaelNadal y lionelmessi
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 45 minutos
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Rafael Nadal y Lionel Messi son dos de los deportistas más dominantes en sus disciplinas de la historia. El extenista español estrenó el pasado 29 de mayo una miniserie en Netflix en la cual relata su historia y carrera deportiva, demostrando la capacidad y resiliencia que debió tener para aguantar más de 20 años al más alto nivel a pesar de las constantes lesiones.

Messi, quien para muchos es el mejor jugador de fútbol de la historia, también pasó por distintos percances durante su carrera y, al igual que Rafa, logró sostener el barco a flote y ha sido un futbolista de élite en las últimas dos décadas. La comparativa entre ambos va más allá del palmarés deportivo. Los dos sostuvieron el peso de ser la figura más influyente del deporte en su país.

“Cuando estoy bien, doy el máximo. Estoy mirando ahora la serie de Rafa Nadal; creo que somos muy parecidos en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo y siempre quiero estar bien. Disfruto así, mientras pueda hacerlo, ahí estaré”, mencionó el astro argentino.

El exnúmero uno del mundo en el ranking ATP le respondió a Messi en una historia de Instagram: “Gracias, Leo. Felicidades por ese gran arranque de Mundial”.

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Rafa Nadal se retiró de las pistas en 2024 tras el final de la Copa Davis con el equipo de España. Messi sigue escribiendo la historia del balompié, justo este lunes 22 de junio se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo de la FIFA con 17 tantos. Los dos jugadores cuentan con vitrinas abarrotadas de los mejores campeonatos del mundo en su disciplina, Rafa cuenta con 22 Grand Slam, mientras Messi tiene 3 Champions League, un Mundial y 8 balones de oro.

Lea también: Mundial de Norteamérica tiene récord de cuarentones: Estos son los ocho que quieren ser protagonistas con sus selecciones

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