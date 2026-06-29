Las nuevas joyas del fútbol internacional imponen su ley y agitan el Mundial de Norteamérica

En Norteamérica 2026, el Mundial de los récords y las grandes figuras, se abren camino con paso firme los jugadores juveniles más prometedores de la élite del fútbol, siendo la mayoría de los que se mencionan en este artículo una realidad dura y pura en sus selecciones y clubes. La experiencia no es un mito. Incluso para que los más chicos de cada equipo puedan sobresalir, se necesita de buenos líderes en el banquillo y en la cancha. Pero también se debe admitir que sin los buenos futbolistas jóvenes que despuntan en el Mundial 2026, poco puede servir ese recorrido de los guías más experimentados.

Fenómenos a su corta edad

Lamine Yamal fue el jugador más joven de la historia en meterse a la pelea del Balón de Oro hace más de un año. Al mencionar al extremo del F.C. Barcelona, pareciera que se trae a colación el nombre de un experimentado y exitoso futbolista. Sin embargo, Yamal apenas cumplió 18 años en 2026 y ya domina los campos más prestigiosos del fútbol. En Norteamérica, su presencia le cambió la cara al seleccionado ibérico, llevándolo a romper cualquier duda por el empate en el primer partido ante Cabo Verde, compromiso en el que solo jugó 15 minutos. Con 21 años y un poco más de experiencia, aparece Joao Neves, volante portugués del Paris Saint-Germain, club con el que ganó las últimas dos ediciones de la Champions. Neves hizo el primer gol de Portugal en el Mundial ante Congo. “Es un jugador increíble y estamos muy contentos de tenerlo aquí en París”, así opinó Luis Enrique cuando lo fichó y no le decepciona. También le puede interesar: La Selección Colombia tiene traje de candidata a pelear el Mundial: llegará fortalecida a los “mata-mata” con Ghana Turquía es, quizá, una de las decepciones más duras de la Copa del Mundo, pero su joya, Arda Güler, fue quien más sensaciones positivas dejó. El deportista de 21 años lideró a los turcos a una victoria por el honor en la última fecha de la primera fase contra Estados Unidos. Güler también tuvo una buena temporada con el Real Madrid, marcando 6 goles y dando 14 asistencias en 49 partidos. Por último, este apartado lo cierra Désiré Doué, extremo francés de 20 años tasado en más de 90 millones de euros. Doué forma parte del PSG, una pieza importante para lograr el bicampeonato europeo. Marcó su primer gol mundialista el pasado viernes ante Noruega.

Se valorizaron en el Mundial

Pocos jugadores mostraron un recital en el mediocampo tan agradable de ver como el que brindó Ayyoub Bouaddi con Marruecos ante Brasil en la primera fecha. El volante del Lille de Francia sorprendió a propios y extraños, entre ellos Jürgen Klopp, que lo definió como “magnífico”. Con 20 años de edad, Bouaddi ya se perfila para llegar a un grande de Europa. Si Argelia avanzó a los 16avos por el Grupo J de la Copa del Mundo, en gran parte fue por Ibrahim Maza, extremo del Bayer Leverkusen. Maza, quien tiene 20 años de edad. Fue la gran figura en el juego ante Jordania, allí los africanos ganaron 2-1 y se aferraron al milagro, todo gracias a este joven atacante. Lea además: Gustavo Puerta y una historia de vida inspiradora: de pedirle foto a Luis Díaz a ser su socio en el Mundial de Norteamérica Kerim Alajbegovic, jugador bosnio de 18 años con una gambeta tan difícil de frenar como pronunciar su apellido. De lo mejor de Bosnia en este Mundial, equipo que, gracias a un gol de Kerim, se metió por la ventana a la fiesta grande ante Estados Unidos en 16vos. Aunque tiene 22 años, Gustavo Puerta es la gran sorpresa de Colombia en la cita norteamericana. El mediocampista vallecaucano se llevó elogios en los partidos de la primera ronda, desplegando un liderazgo natural al lado de Jefferson Lerma y ganándole el lugar a Richard Ríos.

Gilberto mora, el más joven de la Copa mundial

Gilberto Mora, jugador mexicano de los Xolos de Tijuana, fue convocado por Javier Aguirre para su primera Copa Mundial de la FIFA con la edad de 17 años. Es el más joven de los futbolistas participantes en la copa y, por capricho del destino, no tuvo la oportunidad de intentar batir el récord del brasileño Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como “Pelé”, en ser el jugador más joven en marcar en el torneo. Mora debutó en la competición con 17 años y 240 días. Pelé, el día que anotó por primera vez, lo hizo con la misma, pero un día menos, 239. El mexicano es la joya del fútbol manito, tasado en 10 millones de euros según Transfermarkt. Mora fue descubierto y promovido de la cantera de Xolos al primer equipo bajo el mandato del colombiano Juan Carlos Osorio, que lo ha descrito como “un jugador distinto”, razón por la cual lo ayudó a debutar.

LA GAMBETA Y EL SHOW ES CORTESÍA DE YAN DIOMANDE

El extremo que la mayoría no tenía en el radar es el marfileño de 19 años de edad, Yan Diomande. El jugador zurdo juega a otro ritmo, se siente diferente la velocidad del juego cuando él toma posesión del balón. Es veloz con y sin la pelota, un estilo de juego muy parecido al de Ousmane Dembélé, el dueño del Balón de Oro 2025. Diomande, además de alcanzar altas velocidades, superando los 34 km/h en su “pique” más rápido, lleva una asistencia y promedia 4 gambetas exitosas por partido y 9 duelos ganados en cada uno de los juegos disputados por los Elefantes hasta el momento en el torneo mundialista. Yan, más allá del talento, tiene una historia personal de superación. Perdió a su hermana a los 15 años, la gran admiradora de su juego. “Lo logré, al fin demostré al mundo lo que tú veías en mí”, dice una conmovedora carta del futbolista marfileño.

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