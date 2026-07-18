Fiscalía radica acusación contra presuntos implicados en la muerte y desaparición de Yulixa Toloza

La Fiscalía General de la Nación dio un paso decisivo en la búsqueda de justicia por la muerte de Yulixa Toloza, al radicar el escrito de acusación contra Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado.
Estos dos hombres son señalados de participar en las maniobras para encubrir el fallecimiento de la mujer de 52 años, ocurrido tras un procedimiento estético ilegal el pasado 13 de mayo en el sur de Bogotá.
Hernández y Sequera serán procesados formalmente por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. De acuerdo con la investigación, estas personas habrían intervenido directamente en acciones para hacer desaparecer un vehículo Chevrolet Sonic, de placas UCQ-340, el cual fue utilizado para trasladar el cuerpo de Yulixa desde Bogotá hasta una zona boscosa en Cundinamarca.