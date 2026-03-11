Jhon Durán negó pelea en la Selección, pero los hechos lo contradicen

El delantero colombiano Jhon Durán salió a responder a las declaraciones de Carlos “El Pibe” Valderrama, quien recientemente aseguró que el atacante se habría apartado solo de la Selección Colombia tras un supuesto conflicto con sus compañeros. Sin embargo, más allá de la contundente defensa del jugador, varios hechos alrededor del caso siguen generando dudas y parecen contradecir su versión.
En declaraciones a ESPN, Valderrama fue directo al explicar por qué, en su opinión, Durán difícilmente llegará al Mundial de 2026.