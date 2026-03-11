Jhon Durán negó pelea en la Selección, pero los hechos lo contradicen

En declaraciones a ESPN, Valderrama fue directo al explicar por qué, en su opinión, Durán difícilmente llegará al Mundial de 2026.

El delantero colombiano Jhon Durán salió a responder a las declaraciones de Carlos “El Pibe” Valderrama, quien recientemente aseguró que el atacante se habría apartado solo de la Selección Colombia tras un supuesto conflicto con sus compañeros. Sin embargo, más allá de la contundente defensa del jugador, varios hechos alrededor del caso siguen generando dudas y parecen contradecir su versión.

“Durán creo que está para el próximo Mundial, para este no le va a alcanzar. Él se sacó solo. Porque peleó con el grupo y usted sabe que peleó con el grupo. El que pelea con el grupo, se saca solo”, afirmó el histórico capitán tricolor.

Sin embargo, el actual jugador del Zenit de Rusia reaccionó con un extenso mensaje en redes sociales, en el que rechazó tajantemente las versiones que hablan de una pelea durante el partido ante Perú por las eliminatorias, disputado el 6 de junio de 2025 en Barranquilla.

Durán aseguró que los rumores han afectado su imagen y pidió que dejen de difundir versiones sin pruebas.

“Ya está bueno con las malas energías, malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona”, escribió.

El delantero fue enfático al negar cualquier enfrentamiento con sus compañeros o con el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

“La VERDAD: yo no peleé con ningún jugador, ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la selección Colombia. ¡Eso es FALSO!”, aseguró.

Sin mencionar directamente al “Pibe”, también criticó a quienes hablan del tema sin comprobar la información.

“Uno, como periodista o mucho menos como jugador retirado, no se puede poner a hablar sin saber qué pasa en la realidad, sin siquiera verificar”, señaló.

Incluso retó a quienes sostienen esa versión a presentar pruebas. “El que tenga pruebas de que yo haya tenido un inconveniente con cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico, que las exponga”, concluyó.

Los hechos que alimentan la duda

Más allá de las palabras del atacante, la polémica sigue vigente por un hecho concreto: Durán no ha vuelto a ser convocado a la Selección Colombia desde ese partido contra Perú. Según versiones cercanas al entorno del equipo, aquel día se habría producido una fuerte discusión en el camerino. Durán habría ingresado molesto al vestuario e insultado a algunos compañeros y, al ser confrontado, la situación habría escalado hasta un intercambio con el técnico Néstor Lorenzo.