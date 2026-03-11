x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Jhon Durán negó pelea en la Selección, pero los hechos lo contradicen

El jugador negó haber tenido una pelea en la Selección Colombia y respondió a las declaraciones del Pibe Valderrama, pero su ausencia en las convocatorias desde junio de 2025 mantiene las dudas sobre lo ocurrido en el vestuario.

  • Las declaraciones de Durán reabren la polémica por su ausencia en la Selección desde junio de 2025. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Las declaraciones de Durán reabren la polémica por su ausencia en la Selección desde junio de 2025. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 4 horas
bookmark

El delantero colombiano Jhon Durán salió a responder a las declaraciones de Carlos “El Pibe” Valderrama, quien recientemente aseguró que el atacante se habría apartado solo de la Selección Colombia tras un supuesto conflicto con sus compañeros. Sin embargo, más allá de la contundente defensa del jugador, varios hechos alrededor del caso siguen generando dudas y parecen contradecir su versión.

En declaraciones a ESPN, Valderrama fue directo al explicar por qué, en su opinión, Durán difícilmente llegará al Mundial de 2026.

“Durán creo que está para el próximo Mundial, para este no le va a alcanzar. Él se sacó solo. Porque peleó con el grupo y usted sabe que peleó con el grupo. El que pelea con el grupo, se saca solo”, afirmó el histórico capitán tricolor.

Sin embargo, el actual jugador del Zenit de Rusia reaccionó con un extenso mensaje en redes sociales, en el que rechazó tajantemente las versiones que hablan de una pelea durante el partido ante Perú por las eliminatorias, disputado el 6 de junio de 2025 en Barranquilla.

Durán aseguró que los rumores han afectado su imagen y pidió que dejen de difundir versiones sin pruebas.

“Ya está bueno con las malas energías, malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona”, escribió.

El delantero fue enfático al negar cualquier enfrentamiento con sus compañeros o con el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

“La VERDAD: yo no peleé con ningún jugador, ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la selección Colombia. ¡Eso es FALSO!”, aseguró.

Sin mencionar directamente al “Pibe”, también criticó a quienes hablan del tema sin comprobar la información.

“Uno, como periodista o mucho menos como jugador retirado, no se puede poner a hablar sin saber qué pasa en la realidad, sin siquiera verificar”, señaló.

Incluso retó a quienes sostienen esa versión a presentar pruebas. “El que tenga pruebas de que yo haya tenido un inconveniente con cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico, que las exponga”, concluyó.

Los hechos que alimentan la duda

Más allá de las palabras del atacante, la polémica sigue vigente por un hecho concreto: Durán no ha vuelto a ser convocado a la Selección Colombia desde ese partido contra Perú. Según versiones cercanas al entorno del equipo, aquel día se habría producido una fuerte discusión en el camerino. Durán habría ingresado molesto al vestuario e insultado a algunos compañeros y, al ser confrontado, la situación habría escalado hasta un intercambio con el técnico Néstor Lorenzo.

De acuerdo con esas versiones, referentes del grupo como James Rodríguez, David Ospina y Jefferson Lerma habrían tenido que intervenir para calmar el ambiente.

Sin embargo, al día siguiente la Federación Colombiana de Fútbol publicó un comunicado en el que informó que el delantero abandonaba la concentración por un fuerte dolor lumbar, negando cualquier incidente.

La controversia volvió a tomar fuerza recientemente cuando Luis Díaz, durante una dinámica para redes sociales con el Bayern Múnich, imaginó su vida como una película y, entre bromas, señaló a Durán como el “villano principal”.

Aunque el comentario fue en tono humorístico, para muchos terminó alimentando nuevamente las especulaciones sobre lo ocurrido dentro del grupo.

Por ahora, el caso sigue abierto al debate. Mientras Durán insiste en que nunca hubo ningún enfrentamiento, su prolongada ausencia en las convocatorias mantiene la sospecha. En ese contexto, solo un eventual regreso a la Selección Colombia podría cerrar definitivamente la polémica y demostrar que todo quedó en rumores.

Temas recomendados

Selección Colombia
Mundial 2026
Estados Unidos
Jhon Jáder Durán
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida