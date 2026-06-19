Prográmese | Hora y dónde ver los partidos de este viernes 19 de junio en el Mundial de Norteamérica

Un nuevo día de competencias se vivirá en el Mundial de Norteamérica, que tendrá cuatro partidos desde las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, hasta la medianoche, con el duelo entre Turquía y Paraguay, desde las 10:00 de la noche.

La acción para este viernes estará concentrada con las selecciones de los Grupos C y D, que son liderados por Escocia, Estados Unidos y Australia, todos con tres puntos. En el C, detrás de Escocia aparecen Marruecos y Brasil con un punto; mientras que en el D, Turquía y Paraguay son últimas sin puntos.

También le puede interesar: Estos serán los partidos de este viernes en el Mundial 2026: Brasil y Paraguay necesitan la victoria

La jornada de este viernes inicia a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, con el duelo entre Estados Unidos y Australia, desde el estadio de Seattle, duelo que se podrá ver en Colombia a través de Directv con DGO y por DAZN.

Luego, la jornada seguirá a las 5:00 de la tarde; el turno será para el líder Escocia, que se medirá a Marruecos en Boston. Ese duelo será transmitido en el país por Caracol, RCN y también por DirecTV con DGO y por DAZN.