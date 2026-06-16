Video | Mbappé y un doblete de ensueño: el delantero del Madrid lideró la victoria 3-1 de Francia vs. Senegal; reviva los goles aquí

En medio de un partido bastante disputado, el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, marcó un doblete de gran factura para que Francia se llevara la victoria 3-1 en el partido vs. Senegal, tras una asistencia precisa de Michael Olise y un disparo de larga distancia. Le puede interesar: Francia venció 3-1 a Senegal en su debut mundialista: el primer favorito que no tuvo aprietos en Norteamérica 2026 Y es que al final no hubo espacio para la tranquilidad ni para las dudas que dejó el primer tiempo del partido, en el cual no se marcó ni un solo gol. El estadio ubicado en Nueva Jersey fue testigo del triunfo de Francia en el Grupo I del Mundial 2026, ante Senegal, que se desmoronó ante la jerarquía del nuevo rey del gol galo.

El inicio del partido fue una presentación bastante frustrante para los vigentes subcampeones del mundo. Senegal plantó un bloque defensivo impenetrable durante los primeros 45 minutos y neutralizó cada circuito ofensivo de los dirigidos por Didier Deschamps. Entérese: Kylian Mbappé le respira en la nuca a Klose, ¿cuántos goles le faltan para ser el goleador histórico de los mundiales? La igualdad estuvo a punto de romperse a favor de los africanos cuando un remate del delantero Nicolas Jackson se estrelló en el vertical izquierdo custodiado por Mike Maignan. Con apenas un remate directo a portería por parte de Francia —su registro más bajo en fase de grupos desde 1966—, ambas escuadras se marcharon al descanso con un pálido 0-0. Pero tras el primer gol de Mbappé, el juego se abrió. En una jugada de contra, bien manejada por los jugadores de Francia, el delantero del PSG Bradley Barcolá marcó de “globito” el segundo gol del equipo galo ante Senegal en el minuto 82, para causar euforia y alegría en los asistentes del estadio East Rutherford, de Nueva Jersey.

Récord en el final del partido: un Mbappé imparable

El tramo final guardó las mayores emociones del compromiso. En el minuto 90+5, el juvenil Ibrahim Mbaye recortó distancias para Senegal tras eludir a Theo Hernández y vencer a Maignan por el primer palo. La respuesta de Francia fue inmediata y con tintes de leyenda.

Después de que Senegal marcara el descuento del partido para dejar el partido 2-1, el delantero del Real Madrid, Mbappé, no se guardó nada. Tras un pase en el medio campo, el francés de 27 años se volteó hacia el arco rival para soltar un derechazo de larga distancia con el que sentenció el partido 3-1 a favor de los galos. También le puede interesar: Erling Haaland, la máquina de hacer goles, debuta en el Mundial de Norteamérica con Noruega Segundos después del saque desde el centro, en el minuto 90+6, Kylian Mbappé desenfundó un remate desde 30 metros que se incrustó en el ángulo superior izquierdo de Mendy, sellando el 3-1 definitivo.

Con este doblete, el atacante alcanzó los 58 goles con Francia, superando a Olivier Giroud como máximo artillero histórico de su selección, y sumó 14 tantos en Copas del Mundo para rebasar la línea de Pelé y Lionel Messi. Puede leer: Mundial 2026: los récords históricos que están a punto de romperse en Norteamérica Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas