Video | Mbappé y un doblete de ensueño: el delantero del Madrid lideró la victoria 3-1 de Francia vs. Senegal; reviva los goles aquí

En medio de un partido bastante disputado, el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, marcó un doblete de gran factura para que Francia se llevara la victoria 3-1 en el partido vs. Senegal, tras una asistencia precisa de Michael Olise y un disparo de larga distancia.
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Y es que al final no hubo espacio para la tranquilidad ni para las dudas que dejó el primer tiempo del partido, en el cual no se marcó ni un solo gol. El estadio ubicado en Nueva Jersey fue testigo del triunfo de Francia en el Grupo I del Mundial 2026, ante Senegal, que se desmoronó ante la jerarquía del nuevo rey del gol galo.