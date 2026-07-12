¿Quién es Rosa Pereira, la pareja del futbolista español Fabián Ruiz a la que dedicó su gol en el Mundial?

El primer gol de Fabián Ruiz en el Mundial 2026 no solo acercó a España a las semifinales del torneo, sino que también dejó una de las imágenes más emotivas de la competencia. Tras marcar frente a Bélgica, el volante celebró colocando el balón bajo su camiseta para dedicar el tanto al bebé que espera junto a su pareja, Rosa Pereira, un gesto que rápidamente dio la vuelta al mundo. Aunque el futbolista del Paris Saint-Germain es una de las figuras de la selección española, tanto él como Rosa han optado por mantener su relación alejada del foco mediático. La joven, de 26 años, es psicóloga y divide su tiempo entre Sevilla y París para acompañar la carrera profesional del jugador.

La relación salió a la luz en 2023 y, desde entonces, Rosa ha estado presente en algunos de los momentos más importantes de la trayectoria de Fabián Ruiz. Uno de los más recordados ocurrió durante la Eurocopa 2024, cuando ambos protagonizaron un emotivo abrazo sobre el césped tras uno de los partidos de España. A pesar del interés que despiertan, ella mantiene un perfil muy discreto en redes sociales, donde comparte ocasionalmente imágenes de viajes y momentos personales. Lea más: Se acabó el invicto del arquero España: Bélgica le anotó gol a Unai Simón en partido por el paso a la semifinal El camino de Fabián Ruiz hasta la élite del fútbol europeo tampoco ha sido sencillo. Nacido en Los Palacios y Villafranca, en la provincia de Sevilla, creció en una familia de recursos limitados. Tras la separación de sus padres cuando era niño, su madre, Chari, sacó adelante el hogar desempeñando varios trabajos, una etapa que el jugador ha recordado en distintas entrevistas. Con el éxito deportivo, Ruiz pudo cumplir una de sus mayores promesas: ayudar económicamente a su familia para que su madre dejara de trabajar. Después de destacar en el Betis, dio el salto al Nápoles y, en 2022, fichó por el Paris Saint-Germain, donde se consolidó como uno de los mediocampistas más importantes de Europa.

Hoy, mientras España sueña con conquistar el Mundial 2026, Fabián Ruiz también atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. Su dedicatoria tras el gol confirmó que, además del objetivo deportivo, la llegada de su primer hijo junto a Rosa Pereira se ha convertido en la mayor motivación para esta nueva etapa. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas