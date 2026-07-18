¿Está en riesgo la final del Mundial? España y Argentina suspendieron su último entreno por fuertes tormentas eléctricas

España y Argentina suspendieron este sábado 18 de julio su último entrenamiento antes de la final del Mundial, pactada para este domingo 19 (2:00 p.m. hora Colombia) debido a las fuertes tormentas eléctricas en toda la zona de Nueva Jersey, Estados Unidos. Le puede interesar: La inteligencia artificial predijo el marcador de la final entre España y Argentina, ¿quién ganará el Mundial 2026? En los sitios donde ambas selecciones prevén hacer sus últimas prácticas ha habido fuertes lluvias, rayos y relámpagos. “Se ha suspendido siguiendo el protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos”, señaló la Federación Española. La campeona de Europa tenía previsto saltar al césped a las 11:00 locales (10:00 a.m. en Colombia).

Nico Williams en medio de un entrenamiento con la selección de España. FOTO: Tomada de redes sociales @SEFutbol

Justo cuando los medios colocaban sus cámaras al borde del terreno en Melanie Lane Training Ground, en East Hanover, para los 15 minutos abiertos a la prensa, un oficial de la Fifa anunció lo que en principio era un aplazamiento. Con un centenar de periodistas refugiados en los vestuarios del Red Bull New York convertidos en eventual sala de prensa, una fuerte lluvia acompañada de rayos y truenos sacudió la zona. Minutos más tarde, la Federación Española anunció la anulación, añadiendo que “los jugadores están teniendo una sesión de activación en las instalaciones interiores”.

Argentina también se vio afectada y tuvo que suspender; luego entrenó bajo la lluvia

A diez kilómetros, misma situación meteorológica para Argentina, que tenía previsto iniciar su última práctica antes de la final a las 11:30 locales (10:30 a.m. en Colombia) en el complejo de Columbia Park, en Morristown. La actividad de la Albiceleste también fue suspendida en un primer momento debido a la fuerte lluvia, truenos y relámpagos, antes de que los periodistas pudieran acceder al césped para acceder a los primeros quince minutos del entrenamiento. La precipitación cedió con el paso de los minutos y personal de la Asociación del Fútbol Argentino ingresó al campo de entrenamiento para levantar carpas. Pero el oficial de la Fifa a cargo de la práctica dijo a la AFP que en ese momento no había ninguna definición sobre la práctica, que oficialmente seguía postergada.

Los jugadores de Argentina retirándose del campo por las condiciones climáticas. Luego entrenaron bajo la lluvia. FOTO: Tomada de redes sociales @Argentina y AFP

Luego de casi una hora, los jugadores de la Albiceleste regresaron al campo y retomaron el entrenamiento bajo la lluvia que ahora tenía una intensidad mucho más baja, tras la confirmación por parte del oficial de la Fifa pendiente al normal desarrollo de las actividades. El pasado jueves y viernes, un invitado indeseado alteró ya las rutinas de Argentina y España: el humo de los incendios forestales en Canadá extendido hasta Nueva Jersey. La lluvia de este sábado contribuirá a dispersar el humo y evitar riesgos mayores en la final entre los vigentes campeones de Sudamérica y de Europa, según expertos. También le puede interesar: Una en 625 trillones: fotógrafo que retrató a Messi y Yamal en 2007 narró cómo construyó la toma, ¿se podían reencontrar?

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