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Colombia ya tiene dorsales para el Mundial 2026: James seguirá con el 10 y Luis Díaz lucirá el 7

La Selección Colombia oficializó los dorsales que utilizarán sus 26 jugadores en el Mundial 2026. James Rodríguez conservará el número 10, Luis Díaz llevará el 7 y David Ospina lucirá el 1 en su tercera participación mundialista.

  • James Rodríguez mantendrá su simbólico número 10 durante el Mundial. FOTO AFP
    James Rodríguez mantendrá su simbólico número 10 durante el Mundial. FOTO AFP
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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La Selección Colombia ya definió los dorsales que utilizarán sus 26 futbolistas durante el Mundial 2026, torneo en el que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará volver a ser protagonista.

La Federación Colombiana de Fútbol entregó oficialmente la numeración que identificará a cada jugador en los compromisos correspondientes al Grupo K. Entre las principales novedades se destaca que David Ospina portará el número 1 en la que será su tercera participación mundialista, mientras que el atacante Andrés Gómez llevará el 26 en su debut en una Copa del Mundo.

Como era esperado, el capitán James Rodríguez conservará el emblemático dorsal 10, símbolo de liderazgo y jerarquía dentro del combinado nacional. Por su parte, Luis Díaz, una de las grandes figuras del equipo cafetero, mantendrá el número 7.

La Selección Colombia iniciará su camino en el Mundial el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de México. Posteriormente enfrentará a República Democrática del Congo en Guadalajara y cerrará la fase de grupos ante Portugal en Miami, en uno de los partidos más atractivos de la zona.

El listado de dorsales refleja la mezcla de experiencia y renovación que ha construido Néstor Lorenzo durante el proceso clasificatorio. Futbolistas consolidados como Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma, Jhon Arias y Richard Ríos compartirán protagonismo con jóvenes talentos que vivirán su primera experiencia mundialista.

Los dorsales de Colombia para el Mundial 2026

1. David Ospina

2. Daniel Muñoz

3. Jhon Lucumí

4. Santiago Arias

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

7. Luis Díaz

8. Jorge Carrascal

9. Jhon Córdoba

10. James Rodríguez

11. Jhon Arias

12. Camilo Vargas

13. Yerry Mina

14. Gustavo Puerta

15. Juan Portilla

16. Jefferson Lerma

17. Johan Mojica

18. Willer Ditta

19. Juan Hernández

20. Juan Quintero

21. Jaminton Campaz

22. Deiver Machado

23. Dávinson Sánchez

24. Álvaro Montero

25. Luis Suárez

26. Andrés Gómez

Con la numeración definida y la expectativa en aumento, Colombia comienza a vivir el ambiente mundialista con la ilusión de avanzar a las fases decisivas y volver a competir entre las mejores selecciones del planeta.

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