“La mejora de un partido a otro ha sido lo principal”: Dávinson Sánchez destacó la evolución de Colombia ante Congo

El defensor colombiano aseguró que una de las claves del triunfo fue la convicción con la que el equipo afrontó el compromiso, entendiendo las características de un adversario que suele complicar a cualquier selección.

La Selección Colombia dio un paso importante en sus aspiraciones dentro del Mundial 2026 al conseguir una victoria convincente de 1-0 sobre Congo y asegurar su clasificación a la siguiente fase. Tras el encuentro, Dávinson Sánchez destacó el crecimiento colectivo del equipo, la solidez defensiva y la capacidad para imponer condiciones ante un rival físicamente exigente.

“Lo principal fue el convencimiento. Sabíamos que enfrentábamos a un rival muy fuerte físicamente, un equipo que compite muy bien y que exige mucho durante los noventa minutos. Estuvimos a la altura de ese reto”, explicó.

Sánchez resaltó el trabajo táctico realizado para superar una defensa poblada y aprovechar el talento de los jugadores más desequilibrantes del equipo.

“Ellos defendían muchas veces con línea de cinco y en ocasiones con cuatro jugadores. La idea era fijarlos, mover la pelota de un lado a otro y aprovechar el uno contra uno de nuestros jugadores ofensivos”, señaló.

En ese sentido, destacó la labor de los futbolistas encargados de generar juego desde la mitad de la cancha y la capacidad del equipo para abrir espacios.

“Gustavo (Puerta) y Jhon (Arias) se hicieron cargo del partido. James también ayudó mucho en la circulación del balón. Supimos mover la pelota con paciencia y eso terminó marcando diferencias”, afirmó.

Para el central colombiano, uno de los aspectos más positivos fue la mejoría mostrada respecto al debut.

“La mejora de un juego al otro ha sido lo principal. El equipo asumió la responsabilidad, entendió lo que requería el partido y mostró una versión mucho más sólida”, comentó.

Sin embargo, recordó que el objetivo aún está lejos de cumplirse y que el grupo mantiene la concentración en los desafíos que vienen.

“Estamos contentos porque aseguramos la clasificación y porque tenemos la posibilidad de terminar primeros, pero sabemos que en pocos días tendremos otro partido muy importante. Esto se juega partido a partido”, manifestó.

Dávinson también valoró el trabajo defensivo de todo el equipo, que logró terminar el encuentro sin recibir goles.

“El arco en cero es algo fundamental para cualquier selección. En torneos de este nivel, donde los partidos son tan cerrados, mantener la portería invicta puede marcar la diferencia”, aseguró.

El defensor explicó que una de las claves estuvo en cortar rápidamente las transiciones del rival y evitar que pudiera explotar sus principales fortalezas.

“Supimos anticipar, reiniciar el juego rápidamente cuando recuperábamos la pelota y tener calma en defensa. No se trataba solamente de ganar duelos, sino también de ocupar bien los espacios”, indicó.

Según Sánchez, una de las consignas más importantes antes del partido fue igualar la intensidad física del rival y adueñarse de la zona media del campo.

“Sabíamos que primero había que competir físicamente. Luego era fundamental ganar el mediocampo para que nuestros jugadores de creación estuvieran siempre involucrados en el juego”, explicó.

El central destacó especialmente el trabajo realizado por los mediocampistas colombianos para controlar el ritmo del encuentro y facilitar las acciones ofensivas.

“Queríamos recuperar rápido, volver a atacar de inmediato y mantener una presencia constante en campo rival. Eso nos permitió generar muchas opciones de gol desde el primer minuto”, agregó.

Aunque reconoció que al equipo todavía le falta mejorar la definición frente al arco, Sánchez consideró que las numerosas oportunidades creadas son una muestra del buen funcionamiento colectivo.

“Las situaciones que generamos no son casualidad. Son producto del trabajo, de la manera en que estamos jugando y de la calidad que tiene este grupo para atacar”, afirmó.

Finalmente, el defensor celebró no solo la clasificación, sino también la imagen que dejó Colombia durante el encuentro.