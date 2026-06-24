Daniel Muñoz: “Contra Portugal vamos a competir porque este grupo tiene mucha hambre”

“Si le preguntas a cualquier jugador, te va a decir que está emocionado y feliz de enfrentar una selección de esta categoría”, afirmó.

El lateral colombiano reconoció que enfrentar a una selección de la categoría de Portugal genera una motivación especial para cualquier futbolista.

Tras la victoria de Colombia 1-0 sobre Congo y la clasificación a la siguiente ronda del Mundial, Daniel Muñoz destacó la madurez, la ambición y el trabajo colectivo del equipo, al tiempo que comenzó a proyectar el importante duelo frente a Portugal, un compromiso que calificó como una verdadera final.

Sin embargo, Muñoz insistió en la importancia de controlar las emociones y no dejarse llevar por la ansiedad. Para el defensor, la clave será mantener la serenidad y canalizar correctamente la ilusión que genera un encuentro de esta magnitud.

“Es un partido lindo, maravilloso, pero al final sigue siendo un partido más. Tenemos que ser inteligentes, analizar bien al rival, estudiarlo y trabajar estos días en los detalles que nos permitan competir de la mejor manera”, señaló.

Aunque Colombia logró dar un paso importante en sus aspiraciones dentro del torneo, Muñoz dejó claro que el grupo no está satisfecho con lo conseguido hasta ahora.

“Hoy se consiguió un pasito más, pero no vamos a salir a especular ni a buscar un empate. Vamos a salir a competir porque aquí todos tenemos hambre de más”, aseguró.

El jugador considera que el compromiso ante Portugal tendrá una relevancia similar a una fase definitiva del campeonato debido a todo lo que está en juego.

“Prácticamente es un partido de cuartos de final o una final. Sabemos la importancia que representa”, comentó.

Durante la rueda de prensa, Muñoz también respaldó las decisiones del entrenador y su cuerpo técnico, especialmente en lo relacionado con los cambios y las variantes tácticas.

“El míster y su grupo de trabajo ven posibilidades que muchas veces nosotros dentro del campo no vemos. Todos los jugadores están preparados para entrar y aportar cuando el equipo lo necesita”, explicó.

Según el defensor, una de las fortalezas del grupo ha sido precisamente la disposición de cada futbolista para asumir su rol cuando recibe una oportunidad.

“Los jugadores que ingresaron hicieron lo que el cuerpo técnico estaba buscando y respondieron de muy buena manera”, agregó.

Muñoz destacó que la victoria fue producto de una preparación detallada y de un estudio profundo del rival.

“Una vez pasamos la página del partido anterior, comenzamos a analizar cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades. Trabajamos sobre eso y creo que se vio reflejado dentro del campo”, explicó.

El colombiano considera que el equipo identificó correctamente los espacios donde podía generar daño y logró ejecutar el plan de juego diseñado durante la semana.

Al referirse al desarrollo del encuentro, Muñoz destacó la paciencia y la movilidad como aspectos fundamentales para superar a un rival que defendía con una línea de cinco jugadores.

“Sabíamos que teníamos que moverlos de un lado a otro y ser pacientes. El impulso de la gente nos podía llevar a querer atacar constantemente, pero entendimos que había que manejar los tiempos”, señaló.

Para el defensor, el equipo generó suficientes oportunidades para obtener una victoria más amplia.

“Creamos muchas opciones de gol. Cuando generas diez o doce ocasiones claras, te vas satisfecho con el trabajo realizado”, afirmó.

Finalmente, Daniel Muñoz dedicó unas palabras especiales a los aficionados colombianos, cuyo apoyo ha sido constante durante el torneo.

“Es fantástico sentir ese respaldo. Nos han hecho sentir como en casa y eso para nosotros significa muchísimo”, expresó.

El lateral agradeció tanto a los colombianos presentes en los estadios como a quienes han seguido al equipo desde la distancia.

“Solo tenemos palabras de agradecimiento para todas las personas que han hecho parte de este proceso y que siempre nos acompañan. Su apoyo es fundamental para nosotros”, concluyó.