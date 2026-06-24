Daniel Muñoz: “Contra Portugal vamos a competir porque este grupo tiene mucha hambre”

Tras la victoria de Colombia 1-0 sobre Congo y la clasificación a la siguiente ronda del Mundial, Daniel Muñoz destacó la madurez, la ambición y el trabajo colectivo del equipo, al tiempo que comenzó a proyectar el importante duelo frente a Portugal, un compromiso que calificó como una verdadera final.
El lateral colombiano reconoció que enfrentar a una selección de la categoría de Portugal genera una motivación especial para cualquier futbolista.
“Si le preguntas a cualquier jugador, te va a decir que está emocionado y feliz de enfrentar una selección de esta categoría”, afirmó.