Colombia busca ante Congo el boleto anticipado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde verlo?

La Selección Colombia sabe que en un Mundial no existen rivales sencillos. Las sorpresas se han convertido en una constante del torneo y la igualdad entre las selecciones ha dejado claro que cualquier exceso de confianza puede costar caro. Por eso, aunque llega con la motivación del triunfo sobre Uzbekistán en el debut, el equipo de Néstor Lorenzo afrontará este martes (9:00 p.m., hora colombiana) el duelo ante República Democrática del Congo con la firme intención de sumar tres puntos que le permitan asegurar de una vez su clasificación a los dieciseisavos de final. El compromiso, que será transmitido por DirecTV, Caracol, RCN y Disney+, representa una nueva prueba para una selección que quiere consolidar el buen inicio en el certamen, pero que es consciente de que el conjunto africano ya dio muestras de su capacidad al complicar a Portugal y demostrar que tiene argumentos para competir de igual a igual. En el cuerpo técnico colombiano el mensaje ha sido claro: habrá que tener paciencia, pero sin caer en la desesperación ni renunciar a la propuesta ofensiva. Amaranto Perea, uno de los asistentes de Lorenzo, explicó que la clave estará en saber mover la pelota y aprovechar todas las herramientas futbolísticas con las que cuenta la Tricolor. “Hay que tener paciencia, pero no pasividad. La pelota debe circular con mucha velocidad y debemos utilizar todos los recursos que tenemos: por las bandas, por dentro, con remates de media distancia y ganando los duelos. El fútbol no tiene una sola forma”, aseguró. El exdefensor también destacó que la Selección está preparada para responder a diferentes escenarios y que el trabajo no se limita a una sola fórmula. “No trabajamos únicamente un plan A. Tenemos plan B y plan C. Todo depende de cómo reaccione el rival, del momento del partido y de los jugadores que estén en mejores condiciones para responder a cada situación”, agregó.

En el análisis realizado por el cuerpo técnico, Congo aparece como una selección con fortalezas muy marcadas, especialmente en las transiciones rápidas y en el juego por las bandas. Fernando Alloco, otro de los asistentes de Lorenzo, advirtió sobre los riesgos que representa el conjunto africano. “Es un rival complicado, que ataca muy rápido por las bandas y en las transiciones defensa-ataque. Pero nosotros analizamos a todos los rivales de la misma manera y tratamos de mantener nuestra identidad, adaptándonos a las circunstancias que plantea cada partido”, explicó. Precisamente esa capacidad para responder con velocidad ha sido una de las principales virtudes de los africanos y uno de los aspectos que Colombia ha trabajado durante los últimos días.

Dentro del plantel colombiano existe la sensación de que esta Copa del Mundo ha demostrado un equilibrio mayor al esperado. Los empates de España con Cabo Verde, de Uruguay con el mismo seleccionado africano, la igualdad de Bélgica con Irán y el inesperado empate de Ecuador frente a Curazao son ejemplos que sirven como advertencia. Juan Camilo “Cucho” Hernández aseguró que esos resultados evidencian que cada partido exige máxima concentración. “A otros importantes se les ha complicado ganar. No está nada fácil conseguir los tres puntos en este Mundial. Todo el mundo está peleando con sus armas”, manifestó el delantero. El atacante reconoció que, pese al triunfo en el debut, el grupo trabajó durante estos días en corregir varios aspectos. “Estamos trabajando en corregir lo que no se hizo muy bien ante Uzbekistán y esperamos mostrarlo en este partido”, afirmó.

Willer Ditta también resaltó las características de los equipos africanos, que históricamente han sido fuertes en el aspecto físico y nunca bajan la intensidad. “Son muy físicos, muy fuertes, que pelean hasta el último minuto. Pensamos en hacer nuestro trabajo, corregir las cosas que nos hacen falta y seguir mejorando lo que hemos hecho bien”, señaló el defensor. Luis Suárez, por su parte, destacó que la victoria frente a Uzbekistán no cambia el enfoque del grupo. “Tenemos la misma responsabilidad que en el debut. Vamos partido a partido porque en un campeonato tan corto cualquier pestañeo nos deja afuera”, expresó. El delantero considera que el partido puede tener características similares al del estreno. “Es un equipo que se repliega bien atrás y es bueno en las transiciones. Puede ser un partido parecido al de Uzbekistán”, explicó. Dávinson Sánchez también llamó a no subestimar a los africanos. “Cada vez son más internacionales, más técnicos y querrán dar lo mejor ante nosotros”, manifestó el defensor caucano. Daniel Muñoz, quien abrió el camino de la victoria frente a Uzbekistán con el primer gol colombiano en el Mundial, dejó claro que el equipo ya pasó la página. “La victoria ya es pasado y nuestro presente es Congo”, afirmó.

La Tricolor volverá a sentirse local. Así como ocurrió en Ciudad de México, la presencia de miles de colombianos en Guadalajara convertirá el estadio Akron en una auténtica fiesta amarilla. La pasión de los aficionados quedó evidenciada este lunes durante el tradicional banderazo realizado frente al hotel de concentración, donde cientos de seguidores acompañaron a los jugadores con cánticos, banderas y mensajes de apoyo. El respaldo de la hinchada es considerado un factor importante dentro del grupo, especialmente en un torneo tan exigente y corto, donde cada detalle puede marcar diferencias. Con tres puntos ante Congo, Colombia aseguraría su presencia en los dieciseisavos de final y llegaría con mayor tranquilidad al duelo frente a Portugal, en Miami, un partido que podría definir el liderato del Grupo K. Pero antes de pensar en los europeos, en la concentración colombiana solo existe una prioridad: superar a un rival que ya demostró que está listo para dar pelea y seguir construyendo paso a paso el sueño mundialista.