Colombia busca ante Congo el boleto anticipado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde verlo?

La Selección Colombia sabe que en un Mundial no existen rivales sencillos. Las sorpresas se han convertido en una constante del torneo y la igualdad entre las selecciones ha dejado claro que cualquier exceso de confianza puede costar caro. Por eso, aunque llega con la motivación del triunfo sobre Uzbekistán en el debut, el equipo de Néstor Lorenzo afrontará este martes (9:00 p.m., hora colombiana) el duelo ante República Democrática del Congo con la firme intención de sumar tres puntos que le permitan asegurar de una vez su clasificación a los dieciseisavos de final.
El compromiso, que será transmitido por DirecTV, Caracol, RCN y Disney+, representa una nueva prueba para una selección que quiere consolidar el buen inicio en el certamen, pero que es consciente de que el conjunto africano ya dio muestras de su capacidad al complicar a Portugal y demostrar que tiene argumentos para competir de igual a igual.
En el cuerpo técnico colombiano el mensaje ha sido claro: habrá que tener paciencia, pero sin caer en la desesperación ni renunciar a la propuesta ofensiva.
Amaranto Perea, uno de los asistentes de Lorenzo, explicó que la clave estará en saber mover la pelota y aprovechar todas las herramientas futbolísticas con las que cuenta la Tricolor.
“Hay que tener paciencia, pero no pasividad. La pelota debe circular con mucha velocidad y debemos utilizar todos los recursos que tenemos: por las bandas, por dentro, con remates de media distancia y ganando los duelos. El fútbol no tiene una sola forma”, aseguró.
El exdefensor también destacó que la Selección está preparada para responder a diferentes escenarios y que el trabajo no se limita a una sola fórmula.
“No trabajamos únicamente un plan A. Tenemos plan B y plan C. Todo depende de cómo reaccione el rival, del momento del partido y de los jugadores que estén en mejores condiciones para responder a cada situación”, agregó.