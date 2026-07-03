Cafú llena de elogios a Daniel Muñoz: esto dijo el exjugador brasileño

Marcos Evangelista de Moraes, más conocido en el mundo del fútbol como Cafú, fue el lateral brasileño y capitán de la selección verdeamarela campeona del mundo en el año 2002. Además, Cafú hizo una gran carrera en el más alto nivel si se habla de clubes, principalmente en el A.C. Milán y la A.S. Roma en el calcio italiano. Hoy, Cafú trabaja con la FIFA y varios medios de comunicación y opinó acerca de los mejores jugadores de la máxima cita orbital en su posición.

Sin dudarlo dos veces, el excapitán del scratch trajo a colación de inmediato el nombre de Daniel Muñoz, lateral de la Selección Colombia que, por su capacidad para irrumpir en el ataque, además de potenciar este ítem con el Crystal Palace al jugar de lateral, está teniendo una competición soñada, marcando 2 goles en 2 partidos como inicialista. Este viernes 3 de julio ante Ghana tendrá una nueva oportunidad de seguir creciendo en el Mundial.

“Me gusta mucho el lateral de Colombia que se ha destacado mucho. El lateral de México también se ha destacado, va a las líneas de fondo y Hakimi, que es un lateral que hoy va a la línea de fondo, cruza, hace gol. Son laterales que tienen una semejanza muy grande conmigo”, afirmó Cafú en una zona mixta tras ser cuestionado por el antioqueño.