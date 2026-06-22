Un pedazo de Colombia hizo temblar Guadalajara: banderazo multitudinario y fiesta total

Guadalajara vivió una auténtica locura tricolor. A pocas horas del partido entre Colombia y Congo, programado para este martes, cientos de aficionados colombianos se congregaron frente al Hotel Gran Fiesta Americana, lugar de concentración de la Selección Colombia, para brindar un multitudinario banderazo cargado de pasión, música y esperanza.
La escena recordó la vivida días atrás en Ciudad de México. Banderas ondeando, tambores marcando el ritmo y una multitud vestida de amarillo recibieron la llegada del autobús del equipo nacional en medio de cánticos, pólvora y juegos artificiales. La algarabía fue tal que, por momentos, Guadalajara pareció convertirse en un rincón más de Colombia.