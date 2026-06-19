¿La “Sele” llena estadios en México más que los locales? Así ha sido la marea amarilla en el Mundial de Norteamérica

En cualquier lugar del mundo siempre aparece un colombiano, un compatriota que está lejos de casa, pero que, a dónde va, lleva el fervor y la pasión por los colores del país. Así ha quedado comprobado en México, la primera sede del Mundial de Norteamérica en la que Colombia debutó y contó con un estadio Azteca repleto de nacionales que los hicieron sentir como en casa. Algunos, como James Rodríguez, que ya ha vivido tres Mundiales con Colombia, resaltaron que lo vivido en México les permitió revivir lo que experimentaron en Brasil 2014, cuando los estadios contaron con miles de colombianos en las tribunas en cada una de las sedes.

Ahora, en México, el primer escenario ya pasó; en el duelo ante Uzbekistán en el estadio Azteca se reportó un aforo de cerca de 80.824, la mayoría con la camiseta amarilla respaldando a los cafeteros, se estima que más del 98% eran colombianos o seguidores de los dirigidos por Néstor Lorenzo. También le puede interesar: ¡Imposible no emocionarse! José Néstor Pékerman se reencontró con los jugadores de la Selección Colombia Pero es que, según las cifras que manejan las autoridades colombianas, la Fifa y los representantes de emigración, 106.904 colombianos salieron del país para acompañar a la selección en el Mundial; de esos, 27.688 tienen como destino México, mientras que otros 73.819 viajan a Estados Unidos y, finalmente, 5.397 tienen como destino Canadá. En otros documentos que tiene la Organización Internacional para las Migraciones se habla de que 18.735 colombianos residen en la actualidad en México, y por ello, así como pasó en el estadio Azteca, donde la marea amarilla fue evidente y multitudinaria, ahora se espera que el próximo martes, 23 de junio, se vuelva a vivir algo similar en Guadalajara, la sede del segundo partido de la Tricolor en el Mundial. Lea también: Tres de los siete futbolistas que marcaron los primeros goles de Colombia en Mundiales nacieron en Antioquia, ¿quiénes son?