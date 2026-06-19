¿La “Sele” llena estadios en México más que los locales? Así ha sido la marea amarilla en el Mundial de Norteamérica

En cualquier lugar del mundo siempre aparece un colombiano, un compatriota que está lejos de casa, pero que, a dónde va, lleva el fervor y la pasión por los colores del país.
Así ha quedado comprobado en México, la primera sede del Mundial de Norteamérica en la que Colombia debutó y contó con un estadio Azteca repleto de nacionales que los hicieron sentir como en casa.
Algunos, como James Rodríguez, que ya ha vivido tres Mundiales con Colombia, resaltaron que lo vivido en México les permitió revivir lo que experimentaron en Brasil 2014, cuando los estadios contaron con miles de colombianos en las tribunas en cada una de las sedes.