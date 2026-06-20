La diferencia de gol pasa a segundo plano: así se define ahora un desempate en la fase de grupos del Mundial 2026

En un giro radical a su tradición competitiva, la Fifa modificó el reglamento del ítem de desempate en la Copa del Mundo 2026 para priorizar el enfrentamiento directo como primer aspecto a tener en cuenta a la hora de diferenciar posiciones en la fase de grupos.
Y es que ahora el ganar un duelo directo vale más que no sufrir una goleada en un partido. Esta variación normativa, ensayada y aplicada previamente en el Mundial de Clubes 2025, desplazó a la histórica diferencia de goles general que imperó desde la cita orbital en México 1970 hasta Qatar 2022.
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La reforma altera por completo la matemática del torneo, permitiendo que selecciones sólidas aseguren el liderazgo y el acceso a los 16avos de final con solo dos jornadas disputadas. Bajo el antiguo sistema, un equipo necesitaba registrar una ventaja de cuatro puntos sobre su inmediato perseguidor para garantizar la cima del sector antes de la fecha de cierre.
Con la actual reglamentación, una distancia de tres puntos resulta suficiente si el puntero derrotó a su escolta en el cara a cara, o si se combinan empates en el resto de los compromisos. Este enfoque busca reducir el peso de los marcadores atípicos frente a rivales débiles y emula el modelo de gestión que la Uefa ha utilizado históricamente en sus competiciones.